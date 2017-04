¿Se enojó? Carla Jara responde a ola de trolleos por curiosa pregunta sobre el sol

Carla Jara ha estado en el ojo del huracán durante varios días. Primero fue criticada por una foto que compartió en Instagram donde se ve a su hijo posando junto a una serpiente pitón, y ahora por una curiosa pregunta realizada en su programa Animalia.

En el espacio de UCV, la conductora entrevistó al astrólogo Luis Chavarría para hablar sobre el planeta Mercurio. Allí señaló que tenía muchas dudas y que podría pasar mucho rato preguntando. Una de ellas era: “El sol siempre ilumina para acá, o sea… ¿para el otro lado no?”,

“El sol ilumina para todas parte. El sol es una esfera que ilumina a todas partes“, le explicó Chavarría. Esto bastó para que las redes sociales no la dejaran en paz. Su pregunta dio pie a una ola de trolleos que como siempre, no fueron del todo simpáticos.

Acá el blooper de Carla Jara y su curiosa pregunta sobre el sol.

Gentileza: UCV TV/YouTube pic.twitter.com/1WUnBX2SsP — Señor Quintana (@QuintanaChile) 27 de abril de 2017

“No me di cuenta hasta hoy día que revisé Twitter y caché lo que había pasado. Pero en el momento tampoco se entendió como una pregunta absurda. No hay nada absurdo. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan”, señaló a La Cuarta.com.

“No vi en realidad que fuera una mala pregunta. El programa también se dedica a estudiar y a enseñar. Si lo pienso ahora es loco que lo haya preguntando porque yo lo sé perfecto. Sé que el sol es una esfera y que ilumina para todas partes, pero hay que ver el contexto en el que fue hecha la pregunta”, agregó.

Pero a pesar del incómodo momento, Jara intenta tomarse las cosas con humor. “No puedo ponerme a sufrir y a llorar con lo que pasó. Al contrario me dio risa, porque mucha gente me dijo que se mató de la risa. Entonces me alegro que estén viendo mi programa. Si se generó esto es porque la gente igual está pendiente, así que es mejor que hablen a que nadie se acuerde, así que genial. Es un programa que está hecho con mucho cariño y queremos enseñar para que nadie más pregunte hacia donde ilumina el sol, jaja”, finalizó.

Cuando el sol escucho a Carla Jara pic.twitter.com/nXbXLWgTkb — Alfonso (@CepedaMiran) April 28, 2017

El sol según Carla Jara pic.twitter.com/XxeeRsW6aU — Adrián Díaz (@arddra92) April 28, 2017

No sé de qué se ríen de la Carla Jara, apuesto que acá hay weones que creen que sol y estrellas son cosas diferentes. — Maldito Lisiado (@Coke_Lucho) April 28, 2017

No es culpa de Carla Jara haber vivido casi toda su vida en un estudio de televisión, donde el único sol que conoce son los focos 😂🤣 — Asrend (@Asrend) April 28, 2017

Interesante reflexión de Carla Jara. Tal vez al otro lado del sol esté de noche… No hay pregunta weona, dicen!. — Thomas Sankara (@BIGORNYA) April 28, 2017