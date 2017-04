¿Por qué Delfina Guzmán besó al ex chico reality Joaquín Méndez?

Este sábado, cuatro famosos se reunirán por primera vez para participar en un capítulo de La divina comida. Los invitados en esta oportunidad serán el escritor y columnista, Rafael Gumucio; la ex Miss Chile, Nataly Chillet, el extrovertido chico reality trasandino, Joaquín Mendez y la destacada actriz Delfina Guzmán.

Pero sin duda, fue Delfina quien se llevó todos los elogios de sus compañeros por su simpatía, calidez y confesiones sin filtro que no dejó a nadie indiferente.

En el capítulo se destacará la fulminante e intensa amistad que surgió entre Delfina y Joaquín, la cual romperá todo prejuicio de diferencia de edad.

La actriz aprovechó el momento para hacer un “mea culpa” por no haber tenido más hijos y no criar a los dos mayores cuando estos tenían tres y cinco años, revelando que fue el padre de los menores el que consideraba que ella no podía entregarles seguridad. En esos años, Guzmán participaba activamente en el Partido Comunista e ingresaba a estudiar teatro en la Universidad de Chile.

Otra gran confesión fue respecto a su hijo Nicolás Eyzaguirre, señalando: “Siento que Nicolás (Eyzaguirre) no estaría metido en lo que está metido, que me carga, si yo hubiese estado más encima de él, en lo artístico y lo creativo”, señaló.