No hay caso: "Minas al poder" es sumergido en críticas por televidentes

A pesar que la propuesta de CHV de crear un show humorístico femenino sonaba entretenida, en la práctica esta no tuvo mucho éxito y así lo han hecho notar cientos de televidentes.

“Minas al poder”, el programa en donde comediantes como la Botota, Alison Mandel y Chiqui Aguayo hablan sobre las situaciones que suelen enfrentar las mujeres, fue nuevamente sepultado en críticas por los televidentes en twitter.

Lamentablemente el proyecto humorístico de Chilevisión no superó los 7 puntos de rating, ubicándose en el último lugar ante Canal 13, TVN y Mega.

Cabe señalar que Minas al poder comenzó a principios de octubre del año pasado y fue reemplazado temporalmente por el panel de farándula de Maldita Moda.

Aquí revisa algunas reacciones en redes sociales.

@Alisonmandel #MinasAlPoderCHV no sabe hablar otra huea q no sea de hombres? no se porque me quedé pegado viendo este bodrio haciendo zaping

— Edgard Aravena (@EL_EDGARD) 24 de enero de 2017