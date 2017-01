Cristóbal Álvarez: el ex Mister Universo que causa problemas en "Doble Tentación"

Esta semana partió el nuevo reality show de Mega, Doble Tentación, y muchos de sus participantes ya están dando de qué hablar por los conflictos en que se han visto envueltos.

Uno de ellos en Cristóbal Álvarez (26), un estudiante de locución y modelo, que entró a vivir la experiencia junto a su pareja Ángela Duarte (25), una bella estudiante de enfermería, con quien lleva 6 años de relación.

En el encierro, Cristóbal se encontró con Ingrid Hansen Vik (26), una modelo ecuatoriana con quien hace un tiempo tuvo un affair mientras pasaba por una crisis en su relación con Ángela.

Con mi persona favorita en @hardcandyfitness 😍#instafit #fitnesscouple #fitness4life A photo posted by Cristobal Alvarez Leiva 💪👊🍖 (@crissalva40) on Dec 17, 2016 at 1:12pm PST

Esta situación ha provocado tensión entre los pololos, pues Ingrid ha confesado que aún tiene sentimientos por el joven y está decidida a recuperarlo.

Hay tres cosas en la vida que una vez pasan y no regresan. EL TIEMPO LAS PALABRAS Y LAS OPORTUNIDADES. Cuando pase el tren sube aunque sea al andar, agradezco a Dios y a mis santos por las oportunidades que me brindan #mega#chile#ecuadormipais#orgullosademibandera#dobletebtacion# A photo posted by Ingrid Hansen-Vik (@ingridhansenvik) on Jan 10, 2017 at 6:12pm PST

Lo que pocos saben (o recuerdan) es que el popular modelo -que tiene más de 18 mil seguidores en Instagram- fue Mister Universo en 2015.

Tal como informó BioBioChile en ese entonces, el chileno de 1.88 metros de estatura viajó a Ecuador en octubre de 2015, donde compitió con los representantes de otros 29 países, llevándose el premio mayor.

De este modo, Álvarez se convirtió en el primer chileno en obtener este título en el certamen masculino de belleza.

Cristóbal -quien practica boxeo y jiu-jitsu- comenzó a modelar a los 18 años para poder solventar su carrera en el boxeo. De hecho, según dijo en ese entonces entrenó con el mismísimo Martín Vargas.

“Cuando llegué a entrenar con el profe Martín Vargas, me dijo que me encontraba muy lindo para dedicarme al boxeo y me pidió que lo pensara”, comentó en la oportunidad, asegurando que aunque es difícil compatibilizar todo. “Yo creo que tengo mucho talento (para el boxeo)… aunque en verdad el profe dice que me falta más experiencia”, añadió por esos días.

A continuación te dejamos con algunas fotos de Cristóbal cuando ganó el concurso.

Momentos previos a la coronación del nuevo Mister Chile🇨🇱 junto mi amigo y director de la organización @felipetoledogaete si quieren revivir esta gloriosa final los invito a que pongan en su buscador de facebook "New Mr Chile" y den like a la página!!! Saludos a todos y felices fiestas.🇨🇱❤️🎉 A photo posted by Cristobal Alvarez Leiva 💪👊🍖 (@crissalva40) on Sep 17, 2016 at 8:29am PDT

Con toda la fe del mundo y a dar lo todo el dia de mañana!!! Vamos Chilito!!! 🇨🇱💪 #model #malemodel #modelo #mister #menstyle #retro #male A photo posted by Cristobal Alvarez Leiva 💪👊🍖 (@crissalva40) on Oct 16, 2015 at 9:39pm PDT