German Schiessler se refirió a su despido de Canal 13: "Dejaron de apostar por mi"

Siempre es mejor irse con los buenos momentos vividos, las experiencias, aprendizaje, programas, viajes, relaciones humanas, chascarrros. Eso y más me llevo de los casi 6 años en el 13. Agradecido del trabajo que muuchas veces fue muy intenso y tranquilo porque cada vez que me necesitaron ahí estuve y pienso haber cumplido. Si dejaron de considerarme por algo pasan las cosas. A dormir un poquito más, estar en familia y enfocarme en nuevos horizontes profesionales que consoliden mis sueños. Muchísimas gracias por sus mensajes de cariño que me han entregado 💞.

A photo posted by Germán Schiessler (@germanschiessler) on Jan 10, 2017 at 4:50pm PST