Así es Villa Ruiseñor: el pueblo que creó Mega para su nueva teleserie nocturna

Hace casi un año y medio María Eugenia Rencoret y Pablo Illanes trabajan en la historia, pero a penas hace un mes los actores graban in situ lo que será la nueva teleserie nocturna de Mega: Perdona nuestros pecados. Y lo hacen en Pirque, donde la producción montó un “pueblo ficcionado” que da cuenta del contexto histórico de la misma.

En la trama, los personajes deambulan por el Chile campesino de los cincuenta de Villa Ruiseñor, un pueblo de la zona central en pleno auge. En ese panorama, la familia emblema son los Quiroga, el clan que lidera Armando (Álvaro Rudolphy) y Estela Undurraga de Quiroga (Patricia Rivadeneira).

Uno de los conflictos centrales girará en torno a la hija de ambos, María Elsa (Mariana Di Girolamo), y a la llegada a Villa Ruiseñor de Reynaldo (Mario Horton), un sacerdote joven que se enamorará de ella y que, a su vez, buscará cobrar venganza de un pasado desconocido y secreto.

Pablo Illanes, ideólogo de la teleserie, la define así: “Es un drama de suspenso con elementos de policial. Es una teleserie donde la tensión y la intriga son lo más importante. Hemos intentado hacer una teleserie más clásica pero con elementos innovadores, que tienen que ver con la realidad contemporánea. Sí, es una teleserie de pueblo, donde el amor y el romance son importantes, pero no como se ve en otras teleseries. Este es un romance que está impuesto por la represión, por el no poder ser tú mismo, por el no poder vivir tu amor como se debiera“, comentó a BioBioChile el guionista.

Y continúa: “La gran característica es que no hay personajes buenos y malos. Químicamente hay muchos villanos, pero no son tan villanos: son personajes equivocados que en determinados momentos se determinan o comportan de cierta manera, no tan santa. En general son personajes con claroscuros, son héroes no tan héroes“.

A continuación algunas imágenes de Villa Ruiseñor, el pueblo que levantó Mega desde la nada en Pirque.