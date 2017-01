Por fin protagonista de "Amanda" se entera de relevante secreto que cambiaría la trama

Advertencia Spoiler: Información sobre la trama de un libro, serie o película

Por fin este lunes Amanda, protagonista de la teleserie homónima de Mega, se enteró de un importante detalle que hasta ahora era desconocido para ella.

Y es que Bruno, mientras estaba intoxicado con alcohol y drogas, le confesó que Luciano, el mayor de los Santa Cruz, no participó de la violación grupal a Amanda que realizaron los otros hermanos hace muchos años, cuando la mujer era una adolescente y se llamaba Margarita.

Hasta ahora, Amanda -ex Margarita- pensaba que los cuatro hermanos Santa Cruz habían participado de la violación, incluyendo a Luciano. No obstante, por fin se enteró que en realidad éste no sabe nada al respecto.

Además, en la escena se puede ver que Amanda grabó todo lo que Bruno le dijo, con su celular.

Anteriormente la audiencia ya había conocido este dato, pues los Santa Cruz han discutido sobre el tema en otros episodios, pero faltaba que Amanda lo supiera.

Tras esta revelación, los planes de Amanda podrían cambiar, modificando el futuro de la trama, pues ahora ella ya no necesitaría vengarse de Luciano dado que es inocente.