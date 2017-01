Eduardo Fuentes : Definitivamente, yo creo que no voy a seguir en Canal 13

En 2013 Eduardo Fuentes dejó La Red para regresar a Canal 13, donde se convertiría en uno de sus rostros masculinos más importantes. Sin embargo, las cosas no fueron como esperaba.

El periodista se hizo cargo de programas sin mucho éxito como AR Prime, El gran truco, Buenas noches, Ridículos Chile, Gala, humor estelar y Amores Perros. Pero desde el 2016 no tenía una ocupación fija en el canal.

Su contrato con la estación finaliza a finales de febrero,y al parecer no será renovado. “Definitivamente, yo creo que no voy a seguir en el canal”, señaló a Emol. “Al no haber proyecto luego para mí en Canal 13 evidentemente no me puedo quedar”, dijo.

“Si no hay proyectos concretos donde uno no pueda desarrollar trabajo, la verdad es que no me vuelve loco estar en la tele sólo por estar. No tengo ese anhelo, esa ambición de estar sólo por estar, sino que prefiero estar en un lugar donde sienta que soy útil, para mí, para el empleador y especialmente para la audiencia”, agregó.

Acá con mi doble oficial listos para empezar una animación. Si, ahora ya. A photo posted by Edo (@fuentesilva) on Dec 21, 2016 at 11:14am PST

El conductor también reconoció que ha tenido conversaciones con otros canales pero nada se ha concretado, debido que no hay propuestas concretas.

“Yo juego al arco, si necesitan un arquero, perfecto, pero si están buscando un delantero, yo no les sirvo. Uno se tiene que acomodar a sus espacios, a veces los canales ya tienen un arquero o no están dispuestos a jugar con uno”, explicó.

Según Fuentes, su posible salida tiene que ver con un momento especial que vive la televisión “donde se hacen pocos proyectos, donde hay poco espacio para los animadores. La verdad es que los espacios para conducir no abundad, entonces efectivamente la tele está viviendo este proceso de acomodo y nos toca asumir las consecuencias de ello”, sentenció.

Pero a pesar del mal momento laboral, su vida personal no lo podría tener más contento pues hace sólo algunos se convirtió en padre por primera vez, tras años de intentarlo junto a su mujer.