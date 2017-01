Las razones de la salida de Javiera Contador del matinal, según su pareja

Tras menos de un año en el matinal de TVN, Javiera Contador decidió dar un paso al costado y dejar la animación del programa. Durante el tiempo que estuvo a cargo, la actriz tuvo que soportar varios cambios y reformulaciones que terminaron por agotarla.

Según el comunicado oficial enviado por el canal estatal, Contador habría decidido privilegiar su faceta como actriz y espacios personales, especialmente la maternidad que era un tema realmente complejo para ella debido a sus horarios.

“Es complicado cuando tienes hijos pequeños. A Javera le pesaba no estar en las mañanas con los chicos. Por suerte, justo el año pasado yo me pude dedica a ellos y llevarlos al jardín. Ellos no sintieron el cambio, pero la Javi, sí”, aseguró a LUN Diego Rougier, pareja de la animadora.

❤️ A photo posted by Javi Contador (@javiera_contador) on Nov 26, 2016 at 4:03am PST

“La Javi no cambió su estilo de vida. No somos carreteros, pero sí nos gusta ver películas o series en la noche. La pobre anda muerta de sueño al día siguiente, pero no quiso dejar de hacer lo que nos gusta. Por eso creo que Jaime de Aguirre (director ejecutivo de TVN) entendió enseguida cuando ella le expuso por qué se quería ir del matinal”, agregó.

Además de su rol como madre, la actriz se dedicará a la actuación por un tiempo. “A ella le gusta animar, pero si la hacen elegir se queda con la actuación“, sentenció.