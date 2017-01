Tensa escena disparó el rating de "El Camionero" y la deja a dos puntos de "Ambar"

Capítulos de gran tensión se han vivido en las últimas semanas de El Camionero. En la emisión de ayer de la teleserie vespertina de TVN, Ema (Mane Swett) no pudo aguantar las ganas de encontrarse con Antonio (Marcelo Alonso) y lo contactó para que se juntaran.

El problema surgió cuando Genaro (Pablo Cerda) llegó al lugar luego de seguir a su mujer, quien intentó calmarlo argumentando este encuentro no significaba nada. Sin embargo, Genaro no creyó en el relato de ambos y amenazó a Ema con que no le contaría a la pequeña Amparo que ellos se separarán.

Con esta emisión, El Camionero se quedó con el segundo puesto con 11,5 puntos de rating, muy cerca de Ambar (Mega) que promedió 13.3 puntos en el mismo horario. Además, las redes sociales albergaron cientos de comentarios con el hashtag #ElErrorDeEma que le valió a la apuesta vespertina ser uno de los temas más comentados en Twitter.

En el capítulo de hoy, Ema debe tomar la difícil decisión de olvidarse de Antonio para siempre, mientras que Úrsula (Angie Jibaja) optará por luchar para salvar su matrimonio pensando que esta vez todo será distinto. En tanto, Vilma (Carolina Arregui) será sorprendida por Felipe junto a Víctor generando conflictos en la pareja.