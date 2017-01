Televidentes aplauden decidida reacción de carabinero de civil en "Y tú qué harías?"

Esta noche se emitió un nuevo capítulo del programa de TVN “¿Y tú que harías?”, el que se caracteriza por montar situaciones difíciles en lugares públicos para medir la reacción de la gente.

En este episodio uno de los casos que más impactó en la audiencia fue el de una joven madre que maltrató psicológicamente a sus pequeños hijos en un local de comida.

Sin embargo, y a pesar de que incluso trató de manera brusca durante varios minutos a su supuesta hija, sólo una pareja de los que estaba presente reaccionó.

“¿Quieres quedarte callada? Me has molestado todo el rato, ¿no te das cuenta?”, le gritó la madre a la niña, demostrando una profunda molestia.

Luego de varios gritos y retos, finalmente una pareja que miraba atentamente la escena decidió intervenir.

Pero mientras la mujer reaccionó de manera tranquila y conciliadora, su pareja fue más severo.

“¿Cuál es su nombre? Lo que usted está haciendo está mal, no corresponde. ¿Usted tiene algún problema psicológico?”, comenzó señalando el hombre.

“Si usted los trata así, que estamos en un lugar público y todos nos hemos dado cuenta, me imagino cómo lo hará en su casa, donde no la está viendo nadie”, exclamó.

“Los niños no tienen la culpa de los problemas que tenemos nosotros los adultos. No se da cuenta del daño psicológico que le está haciendo”, insistió firme el hombre, ante las excusas de la madre.

“No corresponde, y si sigue insistiendo, le voy a pedir su carnet y voy a dar cuenta al Juzgado de Familia. Realmente a mi no me da pena por usted, me da pena por ella (señala a la niña)”, indicó el sujeto, bajo la atenta mirada de Amaro Gómez-Pablos.

Finalmente el periodista de origen español decidió bajar a aclarar la situación, instancia en la que se llevó la sorpresa de que el hombre se trataba de un funcionario de Carabineros.

“Yo no me iba a ir”, comentó el héroe que incluso había llamado a un carro policial, agregando que le molestó la actitud de la gente que no hizo nada ante los gritos de la mujer en contra de sus hijos.

Los televidentes aplaudieron la actitud del Carabinero, señalando que dejó muy bien puesto el nombre de la institución.

#YTuQueHarias tenía cara de carabinero el joven bien ahí — *Roxana ☺ (@roxanaad2) January 6, 2017

#YTuQueHarias Impresiona que el único que actuó a tiempo en ambos casos haya sido alguien como un carabinero que obvio que actuaría así — Tomás Castro Silva (@tomascsilva) January 6, 2017

Un chileno normal no denuncia, si no es porque es un carabinero esto pasa piola, la gente mira y escucha pero no hace nada #YTuQueHarias — Marcelo Politis (@Polittis) January 6, 2017

#YTuQueHarias exelente la actitud del carabinero ..felicidades para el !! — KARITO LINDA (@KARITOLINDA77) January 6, 2017

@TVN #Ytuqueharías me encantó el carabinero que defendió a los niños 👏👏😊 me acordé de mi hermano @navea_jaime y mi esposo @YorickAllen — Johanna Navea Godoy (@miss_yune) January 6, 2017

Eso se llama vocación. Que grande ese carabinero!!! #YTuQueHarias — V a n i a (@Devaldes_) January 6, 2017

Se notaba que era carabinero, por la forma de hablar. #YTúQueHarías — José Naranjo (@JoseNVicedo) January 6, 2017