Periodista Claudio Fariña respalda decisión de alcalde Valparaíso respecto a la prensa

La drástica medida tomada por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, no ha dejado a nadie indiferente. Tras el incendio que afectó al sector Laguna Verde, que destruyó 140 casas y dejó a 19 personas lesionadas, el edil determinó restringir el acceso de la prensa al Polideportivo de Playa Ancha, lugar que funciona de albergue para los damnificados.

El objetivo de dicha medida era resguardar el bienestar emocional de los vecinos afectados y evitar su sobreexposición en los medios, lo cual no tuvo buena acogida en los medios, especialmente los de televisión.

Pero a diferencia de lo que muchos pudieron pensar, hubo un periodista que sí apoyo la medida de Sharp y que incluso la calificó como una como “una buena decisión”. “Conversé con él brevemente y me pareció una medida de cierta lógica, porque nadie está obligado a responder a los periodistas”, explicó a El Dinamo Claudio Fariña, periodista de TVN y 24H.

Aunque en el pasado Fariña ha sido criticado por el morbo y sensacionalismo en sus notas -las que incluso han recibido denuncias al CNTV-, en esta ocasión el profesional se cuadró con el nuevo edil.

“Tomó buenas decisiones políticas los primeros minutos, concentró la solución para los albergados en un solo lugar y no repartidos por varios lugares como se había hecho antes, haciendo que la ayuda llegara más rápido”, agregó al medio electrónico.

“Dentro de esa misma lógica, impidió que la prensa tuviera contacto con la gente y es lo correcto porque qué puedes agregar tú con los testimonios de alguien en ese lugar, cuál es el morbo de contar eso, no aporta mucho. Me gustó la decisión”, sentenció.

Pero no todos estuvieron de acuerdo con su postura, pues según él mismo relató recibió algunas criticas por no tener testimonios en sus despachos o notas. “Defiendo la medida y la apoyo porque se hizo para cuidar a la gente, para velar por ellos. El alcalde no tiene por qué velar por el trabajo periodístico. Él no fue elegido para los periodistas, sino que para la gente. Seguramente la gente le agradeció que hubiera hecho un plan de contingencia que los aislara y que los periodistas no pudieran abordarlos”, concluyó.