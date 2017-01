7 inesperados movimientos en la TV chilena que sorprendieron en 2016

Cambios de todo tipo y en todos los niveles tuvo la televisión chilena a lo largo del año, pues al igual que pasó en 2015, la grúa televisiva no actuó sólo en los últimos meses, sino que desde el principio del 2016.

Actores que fueron emblemáticos durante años en un canal se cambiaron a otro, reestructuración en plana ejecutiva de los canales y preocupantes olas de despidos, fueron sólo algunas de las cosas que marcaron a la pantalla chica.

A continuación revisa algunas de las sorpresivas

Francisco Melo y Jorge Zabaleta dejan llegan a Mega

En marzo pasado, Francisco Melo abandonó TVN luego de 20 años en la misma casa televisiva, donde fue parte de importantes teleseries vespertinas y nocturnas como Iorana y ¿Dónde está Elisa?.

El contrato de Melo finalizó en enero de este año, pero el actor no pudo dejar estación de inmediato. En una entrevista realizada por el programa Intrusos de La Red, confesó estar “amarrado” a TVN debido a una cláusula que le impedía firmar contrato con otra casa televisiva. “Por ahora no puedo hacer nada porque no tengo la libertad de hacerlo” dijo Melo que en ese tiempo ya estaba negociando para irse a Mega.

Finalmente fue a principios de mayo cuando se confirmó que el actor se uniría a la renovada área dramática dirigida por María Eugenia Rencoret, para protagonizar su primera teleserie nocturna, Sres. Papis.

Ese mismo marzo, se confirmó la salida de Jorge Zabaleta de la estación pública también para también unirse a Mega. Allí coprotagoniza la exitosa teleserie nocturna que actualmente emite el canal.

Su incorporación al área dramática de Mega se suma a las de otras reconocidas figuras como Coca Guazzini, Mario Horton, Katyna Huberman y Magdalena Muller, entre otros.

Ignacio Gutiérrez contra CHV

El periodista Ignacio ‘Nacho’ Gutiérrez renunció al matinal La mañana de Chilevisión en marzo pasado desatando un terremoto en el canal. El animador aseguró en un tuit que había cosas que no iba a permitir, lo que inició una ola de especulaciones.

Algunos días después se supo que el conductor había presentado una demanda contra la estación invocando la Ley Zamudio por discriminación.

Según se explicó, Gutiérrez tuvo una reunión con algunos ejecutivos del canal y miembros de su equipo, donde le revelaron los resultados de un focus group y le informaron que cambiaría el formato del programa para integrar a Rafael Araneda.

Ignacio aseguró también que se le pidió exacerbar su homosexualidad, a la que jamás se había referido abiertamente en pantalla, lo que le causó una gran angustia y sentimiento de discriminación.

En medio de toda esta situación, el periodista no pudo renunciar por lo que presentó una licencia médica que lo mantuvo fuera de pantalla por meses. “He recibido el apoyo de tanta gente que me emociona, porque habla bien de los chilenos que no nos preocupamos de dónde viene el otro ni cuál es su orientación sexual”, agradeció.

“Uno tiene derecho a ampararse sólo en lo profesional en el trabajo. Yo siempre me he sentido tremendamente orgulloso de ser gay, si hay alguien que pensó que lo ocultaba, nunca lo oculté ni tampoco mi felicidad. Lo que pasa es que es distinto querer exponerla y no es mi estilo (…) Eso es un derecho que tenemos los chilenos y eso se me vulneró”, señaló a Las últimas noticias.

En agosto, la licencia del periodista concluyó por lo que tuvo que regresar a las pantallas de Chilevisión, ya que tenía contrato vigente hasta diciembre de este año. De esta forma se unió a SQP donde estuvo hasta hace un par de semanas.

“Chilevisión agradece la buena disposición del profesional, y luego de una breve reunión con ejecutivos, se le informó que debía incorporarse a partir del próximo lunes 29 de agosto, en uno de los programas de Chilevisión”, señalaron desde el canal en un comunicado.

Hace un par de semanas, la Corte de apelaciones finalmente confirmó la sentencia en contra del canal por discriminación. La estación televisiva deberá pagar una multa de 1,1 millones de pesos por infringir la Ley 20.609, ya que, entre otras cosas, se refirió a la orientación sexual del panelista cuestionando su rol en el matinal.

Claudia Di Girolamo y Vicente Sabatini son desvinculados de TVN

Poco más de un año duró el regreso de Claudia Di Girolamo al área dramática de TVN, pues la estación pública no renovó contrato a conocida actriz.

Di Girolamo, quien había dejado el canal estatal en 2011 para partir a CHV, había regresado el año pasado para protagonizar Matriarcas junto a Francisco Reyes.

Se esperaba que la emblemática dupla pudiese revertir los malos resultados que estaba teniendo el canal en el horario vespertino, sin embargo, la producción no consiguió conquistar a la audiencia, aunque sí a las redes sociales.

El contrato de la actriz venció este 30 noviembre, y según pudo confirmar BioBioChile, éste no fue renovado debido a que no habían proyectos para ella.

Meses antes, la estación también había despedido a la pareja de la artista y afamado director, Vicente Sabatini.

El profesional llevaba sólo seis meses desde que retornó a TVN para hacerse cargo del área dramática del canal, sin embargo fue desvinculado debido a una reestructuración de la sección, por lo que se eliminó el cargo de productor ejecutivo, según publicó Las Últimas Noticias .

Vicente estuvo detrás de exitosas producciones como “Iorana”, “Sucupira” y “La fiera” por lo que su despido ha sido altamente comentado incluso por actores del canal.

“Es una desgracia porque Vicente es una persona con tanta experiencia. No alcanzamos ni siquiera a formular un proyecto de su nueva era” dijo el actor Francisco Reyes a LUN, con quien Sabatini trabajó en los 90. “Es preocupante que en un área dramática que se está tratando de levantar haya siempre gente entrando y saliendo”, agregó.

Así mismo, el actor Luis Alarcón, opinó que “es lamentable la situación porque Vicente significa para la mayoría de los actores una garantía de seriedad y la búsqueda de cosas nuevas. A mi no me parece bien”.

Cambios de ejecutivos en Canal 13

Un año de cambios en la plana ejecutiva tuvo Canal 13, donde varios de sus productores y directores tuvieron que dejar sus cargos. Uno de los más llamativos ocurrió en agosto,cuando fue desvinculado el director del Área de Entretención y Contenidos Prime, Alexis Zamora.

El profesional tenía una larga carrera en la estación, la cual comenzó en 1998 cuando llegó como practicante al programa Viva el lunes. Con el tiempo fue subiendo de cargo hasta que en 2003 asumió como director de Vértigo. Posteriormente se convirtió en el responsable de La movida del festival y Quién quiere ser millonario. Sus trabajos más recientes fueron en la producción ejecutiva de Atrapa los millones y Mi nombre es.

En septiembre, Canal 13 informó a través de un comunicado que Jaime de Aguirre Höffa, también dejaría sus labores como director de Programación, siendo reemplazado por Sebastián Sánchez Ferrer.

Jaime Aguirre, quien también fue ex director ejecutivo de Chilevisión, había asumido la dirección de programación de Canal 13 en mayo de este año. Sin embargo, el profesional no estuvo mucho tiempo fuera de la pantalla chica, pues en diciembre se confirmó que llegaría como Director Ejecutivo de TVN, en reemplazo de Alicia Hidalgo Córdova, quien se desempeñó en el cargo entre marzo y diciembre de este año.

En octubre y tras dos años en la Dirección Ejecutiva de la Estación, Cristian Boffil dejó su puesto para volver a la Dirección de Prensa.

La desaparición de Buenos Días a Todos

El año comenzó con las consecuencias de la desvinculación de Julian Elfenbein. El matinal de TVN comenzó a recibir a diferentes panelistas que acompañaron a Karen Doggenweiler durante el verano, sin embargo, en marzo comenzó un nuevo formato del espacio con la animación de tres mujeres.

A Doggenweiler se sumó Javiera Contador y María Luisa Godoy, trio que no duró mucho pues Godoy abandonó el programa para conducir Por Ti junto a Cristián Sánchez.

En mayo, el desastre volvió a golpear al programa pues durante una entrevista con los pescadores de la zona de Pargua, en la Región de Los Lagos, Karen sorprendió al tapar la boca de una pobladora cuando ésta comenzó a hablar contra el Gobierno y a decir que hay que “Sacar a la Presidente Bachelet”.

Además de las críticas y denuncias al CNTV, a las pocas semanas la animadora y el canal decidieron que dejara la conducción del programa para enfocarse en programas para el horario prime.

Ese fue el inicio del fin del programa que llevaba al aire 24 años. Tras la salida de Karen, Javiera Contador se hizo cargo del matinal acompañada por los panelistas Jaime Coloma y Mario Velasco, quienes también se fueron con el tiempo.

En agosto se confirmó que el programa dejaría de llamarse Buenos Días a todos y se transformaría en Muy Buenos Días, donde Contador sería acompañada por el chef francés Yan Yvinn, para más tarde integrarse Cristián Sánchez. Hasta el momento el espacio ha tenidos altos y bajos, pero sigue sin alcanzar la época de oro del BDAT.

Tras 12 años: Felipe Bianchi deja CHV y se integra a Mega

Aunque durante semanas se especuló que Felipe Bianchi dejaría CHV, la información nunca fue confirmada hasta 29 de septiembre. Ese día el periodista se despidió en vivo de la estación durante el espacio deportivo de CHV Noticias.

“Han sido 12 años de muchas emociones, de muchas alegrías, de mucho trabajo acá en CHV y es el momento de agradecer… ya nos veremos luego en otra parte”, señaló.

El profesional dejó el canal para unirse a Mega, donde se unió al área deportiva y a las transmisiones de las Clasificatorias Rumbo a Rusia 2018.

“-La decisión de dejar CHV- Tiene que ver con las oportunidades en los deportes, que es mi área. Es un área muy difícil de trabajar si es que no tienes la posibilidad de estar ahí en los eventos, en los mundiales, con la Selección, en los partidos que se pueden transmitir, que tampoco son tanto en TV abierta. Por todo lo anterior esto marca una diferencia fundamental para decidirme a integrar un equipo como el Mega”, comentó a LUN.

“La posibilidad de cubrir y transmitir los partidos de la Selección, la Copa Confederaciones, el Mundial y otras cosas fueron las que finalmente me dicidieron hacerlo“, agregó.

La noticia fue ampliamente comentada en las redes sociales donde agradeció apoyo y cariño de la gente.

Antonella Ríos deja La Red para sumarse a un reality

La actriz Antonella Ríos debutará en el mundo de los reality este 2017 cuando se sume al nuevo programa de Mega, Doble Tentación, donde se integrará como una especie de monitora de los concursantes.

Así lo confirmó La Cuarta, donde explican que la animadora de Mujeres Primeros dejará La Red para unirse a este nuevo proyecto que será conducido por Karla Constant.

La comunicadora pidió permiso a su ex canal para poder participar en el espacio, periodo que pretendía que fuera sin goce de sueldo, pero la estación declinó la autorización. Según el diario nacional, la situación se puso tan tensa que la actriz terminó fuera de la estación.

Mi penúltimo día en @mujeresprimero A photo posted by Antonella Rios (@antonellarios) on Dec 29, 2016 at 3:46am PST

Antonella participará junto a su pareja Daniel Elousa y padre de su pequeño hijo de 10 meses. “Ella hará todo tipo de actividades de actuación para los participantes, será la coach de actuación… Junto a Daniel recrearán escenas y problemáticas de la vida conyugal”, explicaron desde Mega.

La misión de la actriz será entretener a los participantes, pero también llevarlos al limite y tendrá apariciones varias veces a la semana.

“Estoy agradecida de que me hayan invitado a participar en el reality en lo que a mí me gusta, la actuación. Tengo ganas de explorar esa faceta que dejé un poco abandonada en los últimos 6 o 7 años y proyectarme para poder desarrollarme en otras facetas. Me ponen contenta los nuevos desafíos”, dice Antonella sobre su trabajo en el programa de telerrealidad.

Entre los concursantes del espacio se encuentran Oriana Marzoli y Luis Mateucci; Angie Jibaja y Felipe Lasso; Joche Bibbó y Fernanda Figueroa; Glendis Leiva y Ernesto Contreras; además de Leo Méndez y su esposa Marcela Duque.

A todas ellas se les pondrán como “tentaciones” espectaculares solteros y solteras que los pondrán a prueba, como Lisandra Silva, Maximiliano Ferres y Fran Undurraga.