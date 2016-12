Desde Carla Ballero a Lucho Jara: Las 7 polémicas faranduleras que marcaron 2016

Quedan sólo días para que 2016 se vaya, un año que estuvo marcado por las muertes de importantes figuras, pero también por una gran cantidad de polémicas de todos los tipos.

Desde triángulos amorosos hasta robos en multitiendas, de todo hubo este año y a continuación revisaremos algunas de las polémicas que más llamaron la atención del año.

Carla Ballero

En julio la ex modelo de televisión Carla Ballero fue sorprendida sustrayendo un chaqueta desde el interior de la tienda Falabella del Mall Portal La Dehesa.

Según informó Carabineros en ese momento, los guardias se percataron del acto delictual tras observarla a través de las cámaras de seguridad, donde la vieron hurtando una chaqueta de 89.990 pesos.

Ante el ilícito, familiares llegaron hasta la 53º comisaría de Lo Barnechea para presentar antecedentes que acreditarían una enfermedad de tipo psiquiátrica, motivo por el cual no pasó la noche en el calabozo. “Estaba consciente, como no me voy a dar cuenta (de lo que estaba haciendo). Pero son actos impulsivos que se detonan…realmente no se por qué”, dijo la modelo.

Tras este incidente se dejó al descubierto que la ex chica de Morandé con Compañía sufría de una fuerte depresión producto de la adicción a las drogas de su marido, el empresario minero Raúl Fergie.

“Es muy extraño, yo todavía no me explico por qué lo hice. Es como la adrenalina de pasar un susto, enfermo total. El martes voy a terapia de urgencia. Me llamó mi psiquiatra. Me dijo que las pastillas provocan en algunas personas hacer cosas que nunca harían. Puede ser un efecto colateral al remedio que estoy tomando”, contó a LUN.

Carla Ballero explicó que toma Oxicodal en la mañana y Zyprexa en la noche y reconoció que necesita recuperarse por sus hijos. “Yo no estoy bien, necesito salir adelante, recuperarme, volver a trabajar. Toqué el fondo más grande que he tenido. Quiero estar bien para mis hijos. Imagínate o vergonzoso que es para mi” expresó.

Poco más de un mes después, Ballero fue nuevamente sorprendida cometiendo hurto desde una tienda del mismo Mall Portal La Dehesa. Según consignó el periódico nacional La Cuarta, Carla fue detenida en la 53° Comisaría de Lo Barnechea por intentar llevarse productos desde una óptica.

La ex animadora también quedó en libertad, aunque aseguró que su matrimonio había terminado. Junto a una foto de ella, el rostro de televisión quiso abrir su corazón a sus seguidores en redes sociales. “Quiero decir que lo que pasé ha sido una de las cosas más duras que he vivido. Y todo es mi responsabilidad”, comenzó diciendo.

“Estoy avergonzada y muy destruida en lo más profundo de mi ser me duele no sólo por mi , sino por mis seres amados hermanos , papás y amigos que han sufrido mucho por mi. Quiero que sepan que voy a estar bien, que nunca más escucharán algo malo de mi”, prometió.

“Ya basta, se acabó desde hoy parto de nuevo y sólo para mejor . Los que no me quieren estarán felices pero los que me aman están destruidos y quiero prometerles que no habrá más de estas noticias malas les daré sólo alegrías “, finalizó la ex conductora.

Actualmente, Carla está intentando salir adelante y retomó su relación con Fergie. “Estamos juntos, tirando para arriba, apoyándonos en todo. El a mí en todo y yo a él con sus problemas y temas. Estamos en eso. No puedo salir solamente yo, tenemos que salir los dos”, señaló al programa SQP, citado por Glamorama.

Jefferson

El popular bailarín brasileño Jefferson Barbosa falleció el viernes 22 de abril, luego de quitarse la vida tirándose desde un alto piso en un edificio en Santiago, según confirmaron en su momento varias fuentes a Radio Bío Bío.

La trágica noticia remeció al mundo del espectáculo, especialmente a sus compañeros de baile del grupo Axé Bahía, quienes se mostraron impactados ante la información.

Tras la muerte de Barbosa, afloraron diversas especulaciones sobre las razones que llevaron al artista al suicidio, las que siguen siendo comentadas hasta el día de hoy.

Uno de los antecedentes que surgieron y que más complicó la investigación, fue la acusación de abuso sexual contra su propia hija, que tuvo que enfrentar el artista días antes de su muerte.

Tal denuncia fue corroborada por el diario La Cuarta, quienes tuvieron acceso al parte policial con la denuncia hecha en la 25 Comisaría de Maipú, donde se explica que la denuncia fue hecha por el personal del Liceo Experimental Artístico de Maipú, al cual asiste la niña de 13 años.

Los antecedentes indicaban que el 19 de abril, la menor de edad habría contado a dos compañeros de curso, que su padre le habría realizado tocaciones íntimas. Ante eso, los alumnos informaron a las autoridades del establecimiento, quienes contactaron a la mamá de la niña -la ex chica reality Pamela Beytia-, posteriormente a Jefferson y luego a la 25ª Comisaría de Maipú.

Según informa el diario nacional, en el lugar Barbosa fue interrogado por cerca de dos horas y luego llevado al cuartel en calidad de detenido.

El fiscal de turno de la Fiscalía Centro Norte, decidió dejar en libertad al bailarín mientras se esperaba la citación judicial y se ordenó a Carabineros “realizar rondas periódicas, con la finalidad de monitorear su quehacer diario y una eventual cercanía con la supuesta víctima“.

Los antecedentes también fueron entregados a la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la PDI (Brisexme), para que el miércoles 20 comenzaran las indagaciones.

Dos días después de eso, el bailarín decidió quitarse la vida dejando una carta y un mensaje de audio en el que decía que estaba aburrido y cansado de la vida.

Luego de su suicidio, hubo diversas iniciativas para reunir fondos para la familia de la víctima, incluso la bailarina Flaviana fue como invitada a Vértigo para hablar de su ex compañero y aseguró que el dinero que recibiría iría directamente a los cercanos de Jefferson.

Hace algunos días, la modelo y novia de Jociney -hermano de Jefferson-, Clarisse Lima, reveló que el bailarín padecía depresión desde hace años, supuestamente por la “tortura sicológica” y “amenazas” de Pamela Beytía, su ex pareja y madre de su hija.

“La ex de Jefferson, si es que se puede llamar ex, porque, como ella dijo, fue una relación de una noche, lo torturó psicológicamente por muchos años. Y cualquier persona que participó un poquito en la vida de Jefferson sabe claramente eso. Hay mensajes de WhatsApp que están en la PDI, su teléfono. Pueden comprobar también que el daño y la agresión psicológica hacia Jefferson eran constantes. Entonces, eran muchas cosas que se fueron juntando”, señaló la joven en Primer Plano.

❤❤❤🙏🙏🙏 A photo posted by Jeff y Jocy Los H. Barbosa (@jeffjocy) on May 24, 2016 at 10:58am PDT

Karen Doggenweiler

El viernes 9 de mayo, el equipo de Buenos Días a Todos visitó a los pescadores de la zona de Pargua, en la Región de Los Lagos, pobladores que también se vieron fuertemente afectados por la marea roja.

Al lugar llegó Karen Doggenweiler para conversar con la familia de los afectados, pero mientras entrevistaba a una de las trabajadoras, tuvo un gesto que de inmediato llamó la atención de los televidentes.

La esposa de Marco Enríquez-Ominami escuchaba las palabras de la mujer, pero cuando dijo que había que “… Sacar a la Presidente Bachelet”, la conductora reaccionó tapándole la boca y abrazándola repentinamente.

Luego del gesto, Doggenweiler, expresó “aquí no censuramos a nadie, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera”, pero de inmediato los usuarios de redes sociales catalogaron este hecho como una censura.

La conductora se excusó en Twitter diciendo que ella estaba conteniendo a la señora y de ningún modo censurando su opinión. Su actuar se convirtió en un tema de discusión a nivel nacional donde, además de ser denunciado en reiteradas ocasiones al Consejo Nacional de TV.

Semanas después la periodista renunció a la conducción del matinal y desde entonces ha tenido apariciones esporádicas en las pantallas de TVN.

Triángulo amoroso Pampita, Benjamín Vicuña y China Suárez

El año comenzó con las consecuencias de la bullada separación entre Carolina Ardohain y Benjamín Vicuña tras 10 años de relación. La modelo Argentina acusó a al actor chileno de haberle sido infiel con la actriz trasandina Eugenia ‘China’ Suárez e incluso se filtraron audios de las discusión de la pareja, además de imágenes de Vicuña y Ardohain dentro de su hogar.

El 1 de enero de este año, la madre de Pampita se fue en picada contra Vicuña. Contando detalles del quiebre, que hasta ese momento eran desconocidos por la prensa. “Están separados desde que la obligué a hablar en el programa de Tinelli, pero antes de eso Benjamín iba y venía con la valija. Eso pasó durante 6 meses. Lo que me da pena es que siempre lo hacía delante de los niños, delante de mí. Estaba dos días en casa y se iba cinco. Y Carolina permitía eso”, dijo la mujer.

“Dejaron a mi hija como mentirosa y loca después del episodio con la China Suárez y la motorhome. Pero esa es sólo parte de la historia. A él siempre le gustó andar con mujeres. Todos lo sabían. Carolina está pesando 38 kilos, porque los nervios la tienen mal”, comenzó.

“Carolina y Benjamín nunca se llevaron bien. Él es un chico muy cambiante. Un día estaba bien y al siguiente se ponía agresivo. Volvía con flores y al rato se molestaba otra vez. Cuando discutían había mucho ataque verbal y yo lo vi zamarrearla… me hago cargo de mis palabras”, agregó.

Tras las palabras de la madre de Ardohain, la modelo salió a defender al actor a través de Twitter. “El amor por mi madre es incondicional, pero los dichos trascendidos carecen de veracidad, lamento que con esto lastimen al padre de mis hijos”, escribió la modelo.

Tras nuevos dimes y diretes, se estrenó El Hilo Rojo, la cinta donde se habría conocido Vicuña y Suárez. Al poco tiempo se confirmó el romance de la pareja, aunque la prensa amarillista argentina ya comenta un posible quiebre.

Ataque pánico de Luli en el avión

Parecía que la vida de Nicole “Luli” Moreno no podía ir mejor. Había cambiado de look, fue elegida como Reina del Festival de Viña, se certificó como instructora de zumba y había conseguido trabajo en el equipo del matinal Bienvenidos.

Todo comenzó a derrumbarse cuando Canal 13 decidió prescindir de sus servicios y terminar con la sección de datos de moda de “Luli”. La modelo parecía haber tomado bien la noticia y de hecho se fue de vacaciones a Brasil, sin embargo, a su regreso sufrió un ataque de pánico que desató una nueva crisis en su vida.

Imágenes del episodio fueron mostradas en diferentes medios de comunicación y desataron comentarios de todo tipo en redes sociales, los que finalmente terminaron por hacer colapsar a Nicole, quien fue internada en la unidad de psiquiatría de la clínica de la Universidad Católica. La llegada de Moreno al lugar fue grabada y mostrada por el programa SQP.

“Estará no sé hasta cuándo. Está sin acceso a su celular, sin televisión y sin autorización para recibir visitas”, contó a LUN María Angélica Moreno, madre de Luli, quien aseguró también que la ex chica reality fue internada por un cuadro de crisis de pánico.

“Fueron todas las opiniones que dieron en los programas de farándula y los tuiteos que le llegaban por lo del avión que dejaron a mi hija así. Ella es muy sensible”, agregó.

“Hay mucha maldad, mucha crueldad en televisión. Como ella no es mala cree que todos son buenos. Ahora me voy a enfocar en protegerla”, continuó.

En una reciente entrevista, Luli confesó que no se quiere referir en profundidad a la crisis de pánico porque fue un episodio muy “doloroso”, pero sí habló sobre las medidas que ha tomado para salir adelante, principalmente a su nuevo estilo de vida en donde se ha preocupado de regular sus horas de sueño, su alimentación y su estado físico.

“Ahora llevo una vida mucho más tranquila y sana. Disfruto de las cosas simples y me rodeo de personas que me quieren porque sí” dijo a LUN.

“Ahora regulo todo, desde mis horarios, hasta lo que como. No he trasnochado, ahora recién estoy con ganas de salir y quedarme despierta hasta más tarde” confesó.

Nicole además contó que está practicando yoga y zumba, y está realizando mucho ejercicio para bajar los 7 kilos que subió en la clínica. “No he hecho dieta sino que puro ejercicio y eso me parece súper, porque las dietas no van conmigo” contó.

#Repost @caraschile with @repostapp ・・・ Una de las grandes sorpresas de esta mañana en la #VentaPrivadaRipleyCaras: @nicolelulichile. Estilizada con un enterizo negro, una larga cabellera rubia y siendo una de las más fotografiadas, así llegó a comprar sus regalos navideños en @ripleychile 🎁 #huaweip9 A photo posted by Luli Nicole Moreno (@nicolelulichile) on Dec 14, 2016 at 11:52am PST

Ignacio Gutiérrez contra CHV

El periodista Ignacio ‘Nacho’ Gutiérrez renunció al matinal La mañana de Chilevisión en marzo pasado y desatando un terremoto en el canal. El animador aseguró en un tuit que había cosas que no iba a permitir, lo que desató las especulaciones.

Algunos días después se supo que el conductor había presentado una demanda contra la estación invocando la Ley Zamudio por discriminación.

Según se explicaba, Gutierrez tuvo una reunión con algunos ejecutivos del canal y miembros de su equipo, donde le revelaron los resultados de un focus group y le informaron que cambiaría el formato del programa para integrar a Rafael Araneda.

Ignacio aseguró también que se le pidió exacerbar su homosexualidad, a la que jamás se había referido abiertamente en pantalla, lo que le causó una gran angustia y sentimiento de discriminación.

En medio de toda esta situación, el periodista no pudo renunciar, por lo que presentó una licencia médica que lo mantuvo fuera de pantalla por meses. “He recibido el apoyo de tanta gente que me emociona, porque habla bien de los chilenos que no nos preocupamos de dónde viene el otro ni cuál es su orientación sexual”, agradeció.

“Uno tiene derecho a ampararse sólo en lo profesional en el trabajo. Yo siempre me he sentido tremendamente orgulloso de ser gay, si hay alguien que pensó que lo ocultaba, nunca lo oculté ni tampoco mi felicidad. Lo que pasa es que es distinto querer exponerla y no es mi estilo (…) Eso es un derecho que tenemos los chilenos y eso se me vulneró”, señaló a Las últimas noticias.

En agosto, la licencia del periodista concluyó por lo que tuvo que regresar a las pantallas de Chilevisión, ya que tiene contrato vigente hasta diciembre de este año. De esta forma se unió a SQP donde estuvo hasta hace un par de semanas. “Chilevisión agradece la buena disposición del profesional, y luego de una breve reunión con ejecutivos, se le informó que debía incorporarse a partir del próximo lunes 29 de agosto, en uno de los programas de Chilevisión”, señalaron desde el canal en un comunicado.

La semana pasada la Corte de apelaciones finalmente confirmó este viernes la sentencia en contra del canal por discriminación contra Gutiérrez. La estación televisiva deberá pagar una multa de 1,1 millones de pesos por infringir la Ley 20.609, ya que, entre otras cosas, se refirió a la orientación sexual del panelista cuestionando su rol en el matinal.

Pifias a Luis Jara

Hace algunas semanas se vivió la esperada alfombra roja de los premios Copihue de Oro, entregados por el diario La Cuarta y que premian lo más popular del espectáculo nacional.

Poco a poco las figuras del espectáculo comenzaron a arribar al centro de eventos Movistar Arena para una nueva versión de estos premios.

Uno de los ganadores de la jornada fue Luis Jara, quien no sólo ganó con su programa Mucho Gusto como el “Mejor Matinal”, sino que además obtuvo la presea como “Mejor Animador”.

Sin embargo, cuando subió al escenario a recibir su premio le tocó enfrentar una incómoda situación: las pifias del público. “Yo no esperaba este premio, pero quiero agradecer muchísimo que me lo hayan dado”, comenzó señalando. Pero justo en ese momento los abucheos se intensificaron.

“Entiendo las pifias, no las comparto para nada. Yo quisiera tomarme un segundo”, agregó, momento en el que la silbatina no lo dejaba hablar. “En este espacio, lo que hemos hecho es entretener al público. Y yo no sabía que tenía vocación de animador. Yo quería ser cantante, yo quería cantar, hacerme visible”, señaló el animador.

“Pero hoy le dedico este premio a mis hijos. Quería demostrarle también a mis hijos que aunque hubieran pifias concertadas, su padre se levanta todos los días para hacer su pega”, agregó, deslizando una supuesta confabulación en su contra.

“Este Copihue es para mis hijos, gracias a todos”, finalizó. Cabe señalar que la premiación de Jara llegó justo después de que el periodista Álvaro Sanhueza subiera a recibir su reconocimiento como “Mejor Notero”, pese a que hace sólo algunas semanas había sido despedido del matinal Mucho Gusto, espacio que es liderado precisamente por Jara.

Tal como ocurrió en 2010 con Felipe Camioraga, tras anunciar el triunfo de Luis Jara como el animador más popular, el público presente en el Movistar Arena hizo sentir su desagrado con una gran pifia que el animador recibió estoicamente parado en el escenario.

Y es que al parecer, el público del matinal Mucho Gusto culpa a Jara del despido del notero Álvaro Sanhueza, tal como culparon a Camiroaga de la salida de Katherine Salosny del Buenos Días a Todos.

Tras un fin de semana de reflexión, Jara decidió volver a referirse al tema en profundidad en su propio programa.

“Yo, y ustedes lo saben porque son compañeros, sabía que esto iba a pasar, uno no se puede hacer el leso. Yo tengo 51 años y tonto no me voy a hacer. Al momento de recibir el premio a Mejor Animador fui pifiado.(…), pero quiero que tengamos la valentía de colocar las imágenes en pantalla y después (…) les voy a explicar lo que me pasó en un momento que para mi es súper nuevo”, agregó.

Luego de revivir aquellos incómodos instantes, el también cantante siguió con su defensa notoriamente nervioso. “Repasarlo es fuerte, porque cuando uno ama su trabajo no espera esa respuesta, menos cuando de verdad es una fiesta”, confesó.

“Pero yo quiero decir algo y lo voy a decir por última vez. Yo no me podía perder un aprendizaje personal. Yo no nací a ser artista en beneficio de que me levanten en andas todos los días. Yo sé lo que es el rigor, el esfuerzo y el sacrificio y ese es el mayor legado que puedo sacar como conclusión de un momento como éste”, prosiguió.

“Las pifias son el reflejo del equilibrio que te da la vida, del momento de decir ‘levántate weón porque si te gusta esto, esto es lo que tienes que hacer con más ganas’. Y fundamentalmente yo tengo una responsabilidad como comunicador y también como ser humano. Y le quiero decir a mis hijos ‘no todos los días son buenos, se triunfa, te aplauden. La vida es así””, consignó frente al silencio de sus compañeros.

“Y como yo sabía que iba a pasar, ese momento no me lo iba a perder, es mío, es inquebrantable, es un recuerdo para mi, y cada pifia que demuestra una rabia, es una rabia que no está dentro mío. Yo no tengo rabia con nadie, no tengo rabia por la vida, no siento rencor. Soy un gallo sano, que se equivoca, que tiene aciertos, pero soy un ser humano sano. No me trago la rabia de nadie, yo no comparto la mía, es mía… y ese momento lo voy a recordar por siempre porque me hizo crecer”, continuó.