Katty Kowaleczko impacta con radical cambio de look: se rapó

La actriz chilena Katty Kowaleczko, de 52 años, impactó a sus seguidores con su último cambio de look: se rapó la cabeza.

La artista mostró su nuevo look este viernes en el programa de Chilevisión SQP, donde indicó que se rapó por decisión propia, no por ningún personaje que deba interpretar.

Al respecto, Katty dijo que “hay gente a la que le ha gustado y hay gente a la que le ha cargado. Me dicen ‘¿por qué hiciste eso?’ Porque me dio la gana“.

Asimismo, recalca que en realidad decidió rapaste para liberarse de la esclavizante tintura que debía aplicarse todo el tiempo. En lugar de eso, ahora quiere lucir sus canas.

“La libertad de no tener contrato con un canal de televisión es que pasa el pelo a ser propio, y en realidad lo que hice fue sacarme la tintura. Me pelé porque estaba aburrida de casi 30 años tiñéndome de colores para teleseries, para series, para otras cosas, no para mi vida. Y de repente dije ‘oh estoy con raíz, tengo que irme a tapar las… ¿canas? ¿Por qué me las tengo…? ¿Por qué no me saco la tintura y soy yo?’“, explicó.

Katty añadió que no aceptará ningún proyecto de televisión donde le exijan teñirse el pelo. “Tendría que ser un tremendo proyecto, un tremendo personaje, para aceptar tintura”, destacó.