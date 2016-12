9 talentos jóvenes que arrasaron en la televisión en 2016

Como cada año, este 2016 los canales de televisión también introdujeron nuevos talentos, pero además le dieron la oportunidad a otros que siempre estuvieron en segunda línea.

Ellos no sólo refrescaron la pantalla, sino que además se convirtieron en personajes de redes sociales, consiguiendo cientos de seguidores, que los acompañaron en cada paso que dieron.

Aunque algunos llevan esta “fama” de mejor forma que otros, sus vidas han cambiado y esperan que esa transformación continúe.

1. Nicole Block

Nicole tiene 26 años y aunque El Camionero era su primera teleserie, se convirtió en la actriz revelación de la producción y en una de las favoritas de los niños.

La actriz sacó a relucir su lado más tierno con su personaje de Noemí, la Piki Piki. “Fue un año súper bueno. Mi personaje era pequeño, pero yo pensé en hacerlo cercano a la gente, porque encuentro que en nuestra pega como actores lo importante es que la gente valore nuestro trabajo, porque es para ellos“, reconoció a BioBioChile (BBCL) .

“Estoy súper agradecida de los televidentes, y de los que se interesan por mi y que me siguen en Instagram. Yo trato de responderles a todos, porque si se toman un tiempo para hacerlo, cómo yo no voy a poder responderles”, señaló e incluso reconoció con que fue diagnosticada con tendinitis por usar tanto el teléfono.

Su vida personal también dio noticia pues esta comprometida con el hijo de la actriz Delfina Guzmán, Juan Cristóbal Meza, de 53 años. La pareja vive junto a los hijos de él, y se casarán el 1 de abril de 2017 en una ceremonia que pretende sea sencilla.

Hace algunos días la actriz anunció ya no seguirá siendo parte de TVN debido a que no existían proyectos para ella, por lo que se unirá a Mega para su próxima teleserie vespertina. “Estoy súper contenta, más que por estar con contrato, por estar con trabajo, porque a mi antes no me contrataban en teatro por no ser conocida”, señaló.

🔥Colorina🔥 #carolinaherrera #houseofherrera A photo posted by Nicole Block 🌻🌻🌻 (@nicoleblockdavis) on Dec 9, 2016 at 4:17am PST

2. Ingrid “Peka” Parra

Aunque lleva muchos años en televisión, 2016 fue sin duda el gran año de la actriz, pues no sólo se dedicó a la actuación, sino que también pudo mostrarse en otras facetas.

Además de ser parte de Así Somos (La Red), Ingrid debutó en el Stand Up Comedy en Minas al Poder en Chilevisión y por supuesto, también sacó a relucir su lado más sensual llegando a protagonizar uno de los momentos más hot en la Teletón.

“He tenido un 2016 redondito, con altos y bajos. Cosas personales que me pasaron se fueron supliendo con mi buena racha laboral que he tenido últimamente. Para mi ha sido uno de mis mejores años“, contó la actriz en conversación con BioBioChile.

“Me he estado desempeñando en lugares como el Así somos, que son lugares donde jamás pensé que me iba a desempeñar, tocando otra tecla finalmente como panelista (…). Ha sido súper gratificante y ha sido un año de aprendizaje”, agregó.

“Todo este año ha sido de hacer cosas nuevas y demostrar que puedo hacer cosas distintas y estoy bien contenta con todo”, finalizó.

Lista para @asisomosoficial en VIVO por las pantallas de @laredtv ❤️ soy un regalo del árbol por @total_y_sexy 🎄 A photo posted by Ingrid Parra (@pekaparra) on Dec 5, 2016 at 6:39pm PST

3. Constanza Mackenna

Constanza Mackenna debutó en las teleseries con Papá a la deriva, donde interpretó a “la gringa”, sin embargo, el rol que realmente la hizo destacar en Mega, fue el de Antonia en Sres. Papis.

La actriz de 26 años, estudió teatro en la Universidad Finis Terrae tras lo cual se integró al taller de talentos de Moira Miller, quien finalmente la recomendó para la reinventada área dramática de Mega.

“La verdad es que ha sido un año redondo en todo sentido. En lo profesional hice una teleserie muy exitosa y de la que he aprendido mucho porque me tocó con Pancho Melo que es un actor increíble (…) En el ámbito laboral ha sido impresionante. Y en lo personal también ha sido super bueno. Así que cierro un año perfecto“, reveló a BBCL.

El paso del anonimato a la fama, sin embargo, no ha sido tan fácil para ella. “Me cuesta harto… últimamente no me gusta salir sola porque me siento disminuida con la gente (…) y entiendo lo que le pasa a las personas, pero cuando estás del otro lado, del ser observado, es terrible”, explicó.

“Me da lata no poder enfrentarlo tan bien, pero me inhibe mucho el hecho que uno pase y empiece el cuchicheo, pero estoy acostumbrándome“, explicó.

Último día con esta niñita maravillosa que no lloró ninguna sola vez durante 8 meses de grabaciones #srespapis #agus @fesycas 😢❤ A photo posted by Constanza (@conmackenna) on Dec 16, 2016 at 12:20pm PST

4. Magdalena Urra

Si hubo un personaje que realmente “se robó la película” en El Camionero de TVN, esa fue Amparito, la hija de Ema y Antonia, interpretada por la pequeña de seis años Magdalena Urra.

En la vida real, Magdalena cursa primero básico y está encantada con su participación en la teleserie a la que llegó tras triunfar en dos castings realizado por el canal.

“Ella está súper contenta, está feliz y le gusta. Es algo que a mi también me gusta mucho que haga, que pueda expresarse y potenciar el talento que tiene“, comentó hace un tiempo a BioBioChile, Pamela Arancibia, la madre de Magda.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que la niña muestra su talento, pues cuando tenía tres años participó en el video promocional de una empresa. “La verdad nunca lo busqué. Fue algo que me llegó de la nada. Nunca busqué instancias para hacer publicidad o televisión con ella“, reconoció la periodista de 27 años.

“Siendo súper sincera creo que es algo entretenido lo que está viviendo y hay que potenciar sus aptitudes y su talento. Mientras esté feliz y contenta con lo que está haciendo, yo también lo voy a estar y siempre la voy apoyar”, agregó la mamá.

#copihuedeoro #vicenteortiz #magdalenaurra #niñosactores #tvn #elcamionero #elcamionerotvn #gala A photo posted by Magdalena Urra (@mandi.urra) on Nov 25, 2016 at 4:54pm PST

5. Giordano Rossi

Giordano viene del mundo del teatro y llegó a las teleseries para robarse el corazón de las adolescentes con su papel de Mateo en Ámbar.

“Este año ha sido de muchos cambios, de muchas sorpresas. Es muy diferente pasar de un mundo del teatro a lo que es la televisión, que es muy distinto, pero ha sido muy bonito, he conocido gente muy buena y los tiempos de la televisión -que son muy diferentes a los del teatro-“, explicó a BBCL.

Rossi también está agradecido de haber podido conocer todas estas realidades. “El actor se rige por las experiencias y yo he tenido muy buenas experiencias acá. Se podría decir que uno está creciendo como actor porque estás conociendo cosas nuevas“, agregó.

Pero por supuesto con su paso a la televisión, también tuvo que hacerse cargo del reconocimiento de la gente en las calles. “Ha sido super llevadero. Por suerte me tocó un personaje encantador, y las personas han sido súper buena onda conmigo porque no es un tipo desagradable, porque cuando es así es un poco incómodo. He visto como la parte linda de la fama”, bromeó el joven de 27 años.

Post "Cancion Rota" saludos al elenco querido! No se pierda hoy otra de @ambarteleserie A photo posted by Giordano Rossi (@giordanorossisara) on Oct 25, 2016 at 2:30pm PDT

6. Emilia Daibe

Emilia Daibe pasó de tener una pequeña participación en Algo personal junto a Juan Carlos “Pollo” Valdivia, a convertirse en un rostro prometedor para TVN.

“Un día el ´Pollo’ se enfermó y me tocó hacer una entrevista a Julio Yung, ahí me vio una productora de TVN, hice un casting y me quedé para Por Ti (el desaparecido programa de María Luisa Godoy y Cristián Sánchez)”, comentó a BioBioChile.

Así comenzó su recorrido por el canal público y un año donde muchas cosas han cambiado. “Ha sido una vorágine igual. Han sido muchas cosas, porque ha sido relativamente rápido. En un año estuve en el Por Ti, el matinal y La Juguera, y eso es conocer distintos equipos, distintas formas de trabajo, son distintos procesos y proyectos. Pero ha sido increíble”, reconoció.

“Gracias a esas diferencias uno se va moldeando y aprende a trabajar desde las diferencias. Son desafíos súper distintos todos, entonces eso hace que uno tenga que adaptarse a cada proyecto y a cada proceso, y obviamente eso genera un poquito de nervio pero finalmente es enriquecedor“, agregó la conductora de La Juguera que muestra un resumen de lo mejor que ha pasado cada semana en el canal.

Pero Emilia es una luchadora incansable y su sueño es llegar a conducir un programa que le permita mezclar la actualidad con la entretención.

Con el mejor partner del #copihuedeoro2016 @gino_costa vestida por la sequísima y querida @loraineholmes_official 😍😍😍 A photo posted by Emilia Daiber (@emiliadaiber) on Nov 27, 2016 at 7:17am PST

7. Susana Hidalgo

Otra que también acaparó las miradas en la pantalla chica fue Lisette “La Crespita” Parra, una deslenguada y un poco violenta miembro de las “Preciosas”, que poco a poco se fue robando el corazón de los televidentes.

Dicho rol es interpretado por la actriz Susana Hidalgo, que a pesar de haber sido parte de otras producciones, fue con Preciosas donde consiguió su mayor reconocimiento.

“La teleserie es una gran apuesta, una muy buena historia, con personajes súper humanos y cercanos, el equipo en general que se armó lo dio todo y entregamos mucho AMOR cada día. Estoy feliz de este proceso, de conocer gente tan profesional y sensible, por eso lo viví de la misma manera, siempre con alegría y energía, eso me deja súper tranquila del trabajo hecho“, señaló la actriz a BioBioChile.

Pero no sólo en lo profesional, el 2016 ha sido un gran año para la actriz. “Este sigue siendo un año increíble. Soy madre y he vuelto a trabajar en lo que más amo después de un tiempo de estar un poco ermitaña pero aprendiendo de otros procesos, vivo la vida como viene y la recibo de la mejor manera“, comentó.

Susana asegura que este año “fue intenso, alegre, lleno de amor, lo que no quiere decir que sea fácil pero pucha que lo he disfrutado a concho”, finalizó.

💃🏻🎩 @nicpo @hotelmagnoliachile A photo posted by Susana Hidalgo (@su_hidalgo) on Nov 25, 2016 at 3:44pm PST

8. Diego Guerrero

“Yoni” se convirtió en el personaje favorito de los televidentes de Sres. Papis, no importa con quien comparta escenas, siempre es él quien acapara la atención de los espectadores.

El tierno niño es interpretado por Diego Guerrero de sólo cinco años, quien llegó a la producción por suerte y gracias a Moira Miller, la directora de casting de Mega.

“Yo quería ir a ver el circo de mi amigo Chapu (Francisco Puelles), María de los Ángeles García y de mi cachorro Renato Jofré, en eso sacan a 5 niños a un ejercicio con los payasos”, señaló la también actriz a La Cuarta.

Entre ellos se encontraba Diego, quien destacó de inmediato sobre el resto que iban entre 9 a 11 años. “Se sabía el texto de memoria y con esa voz exquisita que tiene, que es una delicia, dijo el texto a la perfección y el público se derritió. Este niño pequeño hizo todo a la perfección“, recordó.

De inmediato, las alertas de Miller se encendieron y comenzó a buscar a los padres del talentoso pequeño, quien en realidad había asistido acompañado de sus tíos.

“La mamá me dijo que cuando se presentaba en el colegio lo hacía precioso porque siempre le mandaban felicitaciones, por la buena memoria, su tranquilidad. Efectivamente no tenía experiencia actoral anterior, pero tenía una habilidad, tranquilidad y una calma a la hora de actuar que era extraordinaria”, explicó.

Luego que los padres aceptaron, el niño pasó a formar parte de la escuela de talentos de Mega, donde se unió a varios otros talentos jóvenes en formación… y el resto ya es historia.

#Repost @zabaletachile with @repostapp ・・・ La dupla!!! A photo posted by Sres. Papis (@srespapismega) on Oct 26, 2016 at 3:24pm PDT

9. Constanza Araya

Constanza se convirtió en una de las “reinas” de las teleseries del horario de almuerzo. Con dos producciones en el cuerpo, la actriz pudo dar vida a dos personajes muy distintos, pero muy llamativos.

Pasó de ser una mujer ambiciosa en Eres mi tesoro, a otra obsesionada con un hombre en Te doy la vida. “La verdad es que me han tocado dos personajes muy intensos, y es bien entretenido, es un bombocito para el actor poder estar buscando en lugares que no son habituales”, contó a BBCL.

Aunque su reconocimiento entre el público comenzó el año pasado con su llegada a Mega, este 2016 fue su consagración. “En realidad fue un año bien entretenido con harto trabajo y en una teleserie que le fue muy bien, entonces disfruté mucho, me tocó un equipo exquisito, además es un horario que me gusta mucho porque es un público muy fiel. Ha sido maravilloso“, comentó.

“La recepción del público ha sido bastante buena, la gente opina hacia el personaje y creo que han sido muy generosos conmigo”, agregó.

Actualmente se cambió de horario y se encuentra trabajando en la próxima teleserie nocturna de Mega que llevará por nombre Perdona nuestros pecados.