Belén Soto aclara polémica frase sobre el color de piel y crítica a los medios

Bel√©n Soto desat√≥ pol√©mica este martes con una frase que no pas√≥ desapercibida. La actriz de Wena Profe convers√≥ con el diario La Cuarta, donde se√Īal√≥, entre otras cosas, que su color de piel no le sirve para interpetar un personaje de escasos recursos.

Durante la entrevista, la joven de 21 a√Īos asegur√≥ que le gustar√≠a tener nuevos desaf√≠os que la alejaran del mismo rol que ha hecho durante a√Īos.



“Me toca ser la ni√Īa bien, la tierna, la virginal y cuando buscan papeles no me piensan como la villana, para hacer a un personaje de escasos recursos no sirve mi color de piel y si t√ļ ves producciones de afuera los personajes se transforman complementante”, sentenci√≥.

La frase de su tono de piel fue utilizada para titular la nota, lo que inició la polémica e hizo reaccionar a la artista, quien a través de redes sociales salió al paso de la controversia.

“Quiero compartir esto con ustedes antes que se haga viral y me tilden de manera err√≥nea”, comenz√≥. “Se public√≥ una nota con un titular que jam√°s coment√© a modo de poder hacer pol√©mica u noticia. Quiero dejar en claro que la entrevista jam√°s tuvo ese fin ni esp√≠ritu; al contrario, RECLAMO sobre la realidad de los estereotipos que tenemos en nuestra sociedad y color de piel (sic)”, agreg√≥.

“Nuestra prensa siempre ha buscado cambiar palabras para poder hacer pol√©mica y que ustedes comenten por medio de las redes sociales y as√≠ ser m√°s le√≠do, y no es la primera vez que me pasa, es por esto mismo que lo comparto”, sentenci√≥.

Una publicación compartida por BELEN (@belen_soto) el Abr 22, 2018 at 4:35 PDT

“Mi intenci√≥n siempre ha sido poder ser un granito de arena m√°s para cambiar c√≥mo est√°n las cosas en nuestro pa√≠s, y ese era el de la entrevista, que si la leen completa se podr√°n dar cuenta”, dijo.

“Los TITULARES MIENTEN, para que ustedes COMENTEN y ellos ganen. De esta manera s√≥lo alimentamos a una sociedad peor y llena de mentiras. Les pido perd√≥n a los que se crearon una mala imagen de manera gratuita”, finaliz√≥.