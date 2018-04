5 famosos que probablemente no sabías que no nacieron en Chile

Luego que Sebasti√°n Lelio ganara un premio √ďscar por Una mujer fant√°stica, su nombre pas√≥ a la historia del cine chileno. Medios de toda latinoam√©rica cubrieron la noticia, sin embargo, fue la prensa argentina quienes m√°s llamaron la atenci√≥n por su enfoque al tema.

Varios periódicos y portales de internet destacaron que el director de cine era argentino y que había nacido en Mendoza.

Algunos medios titularon as√≠: ‚ÄúSebasti√°n Lelio, el director nacido en Argentina que gan√≥ el √ďscar‚ÄĚ y ‚ÄúGracias a un director argentino, Chile gan√≥ el primer √ďscar para un largometraje de su historia‚ÄĚ.

Por su parte, el destacado diario El Clar√≠n escribi√≥ en un art√≠culo que ‚Äú-La cinta- Fue dirigida por el cineasta Sebasti√°n Lelio, nacido en la Argentina‚ÄĚ.

Si bien Lelio naci√≥ en aquella ciudad, √©l mismo ha asegurado sentirse chileno pues a los dos a√Īos dej√≥ el vecino pa√≠s y lleg√≥ a vivir a Chile junto a sus padres. ‚ÄúNac√≠ en Argentina, pero t√©cnicamente no soy argentino, soy chileno. Mi padre biol√≥gico es argentino, pero me cri√© en Chile, tengo una relaci√≥n con √©l, con la Argentina y voy bastante seguido, pero en rigor no soy argentino‚ÄĚ, explic√≥ en una entrevista con El Clar√≠n, en febrero pasado.

Sin embargo, Lelio no es el √ļnico artista nacido en el extranjero que se siente completamente chileno. A continuaci√≥n en BioBioChile te contaremos algunos otros casos.

Francisca García Huidobro

Es conocida como la ‚Äúdama de hierro‚ÄĚ de la televisi√≥n chilena y uno de los rostros m√°s importantes de Chilevisi√≥n, pero hay muy poca gente que sabe que Francisca Garc√≠a Huidobro no naci√≥ en Chile.

La animadora de 44 a√Īos lleg√≥ al mundo en Espa√Īa, espec√≠ficamente en Madrid. Seg√ļn cont√≥ a la Revista Ya de El Mercurio, su primer mes de vida lo pas√≥ en un departamento en una calle llamada Chile en el barrio Salamanca.

La tambi√©n actriz lleg√≥ al pa√≠s siendo a√ļn peque√Īa y fue matriculada en un colegio particular en Santiago. A los nueve a√Īos sus padres se separaron y ella se qued√≥ viviendo con su madre, pero a medida que se acercaba a la ‚Äúedad del pavo‚ÄĚ, la relaci√≥n entre ambas se volvi√≥ complicada. Cerca de esa edad tambi√©n comenz√≥ a desarrollar una personalidad dura, como la que actualmente conocemos.

‚ÄúHay cosas que vienen en el ADN. Pero yo siento que a los 14 a√Īos decid√≠ ser grande. No recuerdo un hecho puntual‚Ķ Recuerdo que ten√≠a una muy mala relaci√≥n con mi mam√°, era inquieta, dif√≠cil de manejar, desobediente… Y a esa edad fue mi manera de decir que yo sab√≠a para d√≥nde iba, que nadie me mandaba‚ÄĚ, se√Īal√≥ en una antigua entrevista con la revista Cosas.

Cuando sali√≥ del colegio entr√≥ a estudiar Licenciatura en Historia, pero se dio cuenta que su pasi√≥n era el Teatro, as√≠ que opt√≥ por formarse en la escuela de Gustavo Meza. Con s√≥lo 24 a√Īos obtuvo un papel en la poco recordada teleserie de Canal 13 Eclipse de Luna, y desde entonces no se alej√≥ m√°s de la pantalla chica.

Tras participar en varias producciones, en 2004 debutó como comentarista en el desaparecido programa SQP, donde demostró que tenía mucho qué decir y de forma frontal. Esto encantó a los ejecutivos del canal y poco a poco fue adquiriendo mayor protagonismo. Fue así como en 2007 consiguió el rol de animadora en Primer Plano, programa donde hoy es la figura más importante.

Una publicaci√≥n compartida por Fran ‚≠źÔłŹ (@la.frangh) el Mar 17, 2018 at 10:34 PDT

Sigrid Alegría

Otra de las famosas de la industria de la televisi√≥n que tampoco naci√≥ en Chile, fue Sigrid Alegr√≠a. La actriz lleg√≥ al mundo en Rostock, Alemania, en 1974. ‚ÄúMis pap√°s no fueron exactamente exiliados, se autoexiliaron por seguridad, por salvarse la vida‚ÄĚ, afirm√≥ la artista de 43 a√Īos en una entrevista con M√°s Vale Tarde.

‚ÄúMi mam√° ten√≠a cuatro meses de embarazo cuando se fueron. Primero se fueron a Bulgaria porque mi abuelo estaba de embajador chileno del gobierno de Allende all√°, y nos recibieron. Estando all√°, mis pap√°s reciben la noticia que la RDA (en ese momento la Rep√ļblica Democr√°tica Alemana) estaba abriendo las puertas a los chilenos que hab√≠an salido con vida‚ÄĚ, agreg√≥.

‚ÄúEsos primeros a√Īos viv√≠a en un lugar donde en la calle se hablaba un idioma y en la casa se hablaba otro. Ten√≠amos una cosa como medio de tribu, porque a todos los chilenos nos metieron en el mismo edificio. Todos los ni√Īos chilenos iban al mismo colegio, al mismo a jard√≠n, eramos pioneros chilenos‚ÄĚ, record√≥.

Pese a que sus padres se separaron cuando ten√≠a cuatro a√Īos, recuerda ese tiempo con alegr√≠a, sobre todo gracias a la compa√Ī√≠a de su hermana Danae, quien es cinco a√Īos mayor que ella.

Tras un breve paso por Holanda, en 1984 la familia decide regresar a Chile, donde como ocurri√≥ con muchos ni√Īos de padres exiliados, tuvo que acostumbrarse a una idiosincrasia diferente y a que la llamaran la ‚Äúni√Īita del nombre raro‚ÄĚ.

A√ļn as√≠, se las arregl√≥ para enfrentar todo y destacar por su talento. En 1994 ingres√≥ a estudiar teatro en la escuela de Gustavo Meza y cuatro a√Īos despu√©s debut√≥ en televisi√≥n en la teleserie Borr√≥n y Cuenta Nueva, desde entonces su carrera no se ha detenido y sigue en asenso.

Monserrat √Ālvarez

La mayor√≠a conoce a Monserrat √Ālvarez como la seria periodista de la noticia, sin embargo, en el √ļltimo tiempo ha demostrado que puede ser mucho m√°s que eso. Gracias a su programa Hola y adi√≥s se acerc√≥ m√°s al p√ļblico y se convirti√≥ en uno de los rostros mejor evaluados de la TV.

Pero Monserrat no naci√≥ en Chile, sino que en Los Angeles, Estados Unidos, en 1968. Todo fue una casualidad, pues su madre (una licenciada en filosof√≠a) dio a luz mientras se encontraba en California acompa√Īando al pap√° de la periodista (abogado, mag√≠ster en derecho comparado y soci√≥logo), quien realizaba un postgrado en el lugar.

Cuando su padre termin√≥ sus estudios regresaron a Chile, donde tuvo una infancia muy feliz, aunque con bastantes viajes, seg√ļn ella misma ha relatado. Pero a pesar de todo esto,siempre se sinti√≥ un poco diferente a sus cuatro hermanos. ‚ÄúEran como m√°s perfectos. Yo me consideraba y me ve√≠a como la menos perfecta. Cada uno hizo su vida y tuvo sus conflictos. Yo era m√°s conflictiva, pero sin drama‚ÄĚ, asegur√≥ a El Mercurio.

Tambi√©n creci√≥ con un poco de sobrepeso y con una personalidad desordenada en el colegio. Cuando termin√≥ la ense√Īanza media entr√≥ a estudiar Historia e incluso hizo un posgrado, pero decidi√≥ estudiar paralelamente periodismo en la Universidad Cat√≥lica de Chile por el trabajo en equipo, carrera que cambi√≥ la forma en que se ve√≠a a s√≠ misma.

Una publicaci√≥n compartida por Mabisforever ‚̧ԳŹ (@andreachikfigueroa) el Sep 15, 2017 at 6:01 PDT

Pedro Campos

Pedro Campos es una de las promesas de la televisión chilena, por lo que la gente no conoce mucho de su vida, excepto que es hijo de Claudia Di Girólamo y Cristián Campos.

El actor naci√≥ en 1988 en Austin, Texas, en Estados Unidos. Esto debido a que su padre decidi√≥ irse a ese pa√≠s a realizar un posgrado en direcci√≥n teatral, en compa√Ī√≠a de Di Gir√≥lamo, quien congel√≥ su incipiente carrera en Chile.

La familia volvi√≥ a Chile a los pocos a√Īos y Pedro fue matriculado en el Saint George’s College. Su infancia fue muy feliz y sol√≠a reunirse con sus primos, entre ellos, la actriz Mariana Di Girolamo.

Cuando tuvo edad suficiente decidi√≥ seguir los pasos de sus padres y estudiar teatro en la Universidad Mayor, algo que no fue f√°cil, pues de inmediato comenz√≥ a ser conocido como ‚Äúel hijo de…‚ÄĚ.



‚ÄúAh√≠ tuve m√°s rollos existenciales en cuanto a mi apellido. Un poco renegando de ellos, porque ten√≠a ganas de demostrar que pod√≠a ser un buen actor por mis medios; me cost√≥ mucho sacarme eso‚Ķ esperaban que tuviera un entrenamiento superior al resto‚ÄĚ, se√Īal√≥ en una entrevista con La Tercera.

¬†‚ÄúLo he conversado con familia, con amigos y siempre llego al mismo consenso: que no me puedo hacer cargo de eso. No lo eleg√≠, simplemente es. Y frente a eso, lo √ļnico que puedo hacer es aprovecharlo. No en el sentido de pedirle a mi pap√° que me consiga pega, sino desde el lugar de que mis padres tienen el mismo oficio y m√°s que yo. Tengo el privilegio de poder utilizar eso a mi favor, poder preguntarles mis dudas‚ÄĚ, agreg√≥.

A pesar que fue parte de varias obras de teatro y películas, su fama llegó cuando participó en Vuelve Temprano de TVN. Posteriormente se unió a Mega.

Una publicación compartida por Pedro Campos (@pedrocamposdi) el Mar 1, 2016 at 7:37 PST

Mariana Derederian

Otra actriz que tampoco nació en Chile fue la ex Floribella Mariana Derderian. La actriz nació en Caracas, Venezuela, fruto de la relación de una chilena y un sirio-armenio, quienes fueron exiliados

La artista vivi√≥ en aquel pa√≠s hasta los 10 a√Īos, tiempo que recuerda con mucho cari√Īo. ‚ÄúFue ch√©vere. Fue maravillosa, yo tengo recuerdos de mi infancia muy bonita, muy de playa, mucho caribe‚Ķ El venezolano es una persona muy alegre, muy simp√°tica. Esos pueblos que son tan alegres, por lo general, su cari√Īo tambi√©n es as√≠. Es gente que no est√° con las mejores condiciones econ√≥micas, sin el mejor pasar y es como que su alegr√≠a no tiene que ver con cuanto tienes‚Ķ y eso es maravilloso‚ÄĚ, record√≥ en Mentiras Verdaderas.

Mariana y su familia volvieron a Chile en 1990, despu√©s del plebiscito. ‚ÄúFue violento. Me acuerdo que me llamaba la atenci√≥n que la gente se vest√≠a muy oscura. La gente all√° era m√°s extrovertida, aqu√≠ eran m√°s para adentro. Es un cambio, es una sociedad muy distinta‚ÄĚ, asegur√≥.

La actriz tambi√©n record√≥ que durante sus primeros a√Īos se sinti√≥ m√°s venezolana que chilena. ‚ÄúYo estaba en el colegio y me sent√≠a completamente venezolana, y mi idea era que cuando tuviera 18 iba a volver, por lo menos ir de paseo a Venezuela. Pero cuando tuve la plata, ahorr√© para eso, y tuve la edad suficiente, Venezuela estaba peligroso, y digamos que valiente yo no soy, as√≠ que nunca m√°s volv√≠‚ÄĚ, reconoci√≥.

Sin embargo, quedó con un poco del acento que es algo que ella ha decidido mantener.