Carmen Gloria Arroyo "funó" a taxista que le tiró monedas por hacer un viaje corto

Una de las quejas constantes de los usuarios de taxis, es que muchos choferes no quieren hacer viajes cortos debido a la poca ganancia que les dejan.

Carmen Gloria Arroyo vivió un mal rato producto de esta situación. El pasado miércoles realizó un viaje en taxi desde Santa Magdalena en Providencia a San Pio X, en Los Leones. La carrera tuvo un costo de $1400, lo que no le gustó nada al chófer, especialmente cuando ella le pagó con un billete de 10 mil.

“Le pregunto cu√°nto es y me responde que es una cag√° de plata, que gasta m√°s en bencina, que m√°s cara le sale la frenada. ‘M√°s encima me paga con esto, ¬Ņno tiene m√°s sencillo?’, me dijo”, record√≥ la comunicadora en Las √öltimas Noticias.

“Entonces le digo ‘¬Ņes necesario que nos trate as√≠?’. Buscamos monedas y le pasamos dos de quinientos y varias m√°s de 100. ‘Debe sobrar un poquito, d√©jeselo nom√°s para ver si se le pasa’, le suger√≠ y se fue a negro. Me empez√≥ a insultar, agarra el resto de monedas y me las tira por la cabeza, ser√≠an unos 700 pesos”, se√Īal√≥.

A trav√©s de Twitter, la abogada decidi√≥ “funar” al taxista. ‚ÄúEste ‘caballero’ me trajo en un viaje en Providencia, y al ver que el tramo no superaba los 2 mil pesos, nos insult√≥ y tir√≥ las monedas de vuelto por la ventana‚ÄĚ, se√Īal√≥ junto a una foto del auto en cuesti√≥n.

“Y despu√©s se preguntan por qu√© uno prefiere Uber‚Ķ?? Que verg√ľenza y rabia, estas mafias deben desaparecer‚ÄĚ, agreg√≥.

Este ‚Äúcaballero‚ÄĚ me trajo en un viaje en providencia y al ver que el tramo no superaba los 2mil pesos nos insulto y tiro las monedas de vuelto por la ventana y despu√©s se preguntan porque uno prefiere Uber…?? Que verg√ľenza y rabia, estas mafias deben desaparecer pic.twitter.com/KtBOXIXFhK — CARMEN GLORIA ARROYO (@CG_ARROYO) 18 de abril de 2018

Como era de esperar su denuncia se viraliz√≥ en redes sociales y muchas personas comenzaron a contarle sus propias experiencias. “Esto no es un beneficio ni un regalo, una est√° pagando por un servicio y tiene que soportar que te insulten y te agredan. Hay que ponerle un freno y lo bueno de ser conocida es que tengo la capacidad de hacer m√°s visible algo que es una realidad que le pasa a mucha gente”, agreg√≥ la panelista de Muy Buenos D√≠as.

Seg√ļn coment√≥ Arroyo, suele usar su auto, pero cuando va a reuniones cerca de su oficina, siempre prefiere Uber. “Por lo menos te da la sensaci√≥n de seguridad porque te llega la patente del auto, el nombre del conductor y cu√°nto va a salir”,finaliz√≥.