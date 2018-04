Kel Calderón y su proyecto de moda en Concepción: “Estoy muy contenta con este trabajo”

La hija de Raquel Argando√Īa – Kel Calder√≥n- sin duda se ha convertido en una exponente de la moda en los √ļltimos a√Īos, siendo parte de campa√Īas de grandes tiendas, adem√°s de ser invitada a importantes eventos de alta costura.

En este √°mbito, la mayor de los Calder√≥n Argando√Īa comenz√≥ a explorar nuevos horizones, siendo parte de un ambicioso proyecto con casa en Concepci√≥n: zapater√≠a Javiera Poch.

Y es que la fashionista fue invitada a colaborar en la creación de esta prenda adorada por mujeres, con el fin de ofrecer una línea llena de originalidad y glamour.

‚ÄúEstoy muy contenta con este trabajo, me estoy uniendo a la familia de la Javi que tiene una trayectoria gigante en la industria de los zapatos y lo que es la confecci√≥n nacional y artesanal, que es el sello de empresa‚ÄĚ, coment√≥ Calder√≥n en entrevista con La Cuarta.

“Ya llevo dos viajes a Concepci√≥n, porque all√° se fabrican, y la verdad es que es muy grato el ambiente porque es una empresa familiar‚ÄĚ, agreg√≥ la futura abogada.

Sin embargo, explica que convertirse en dise√Īadora de zapatos no est√° dentro de sus planes a futuro. ‚ÄúSe me present√≥ muy de la nada esto de dise√Īar zapatos, ni siquiera lo hab√≠a pensado, es algo completamente distinto a lo que he hecho‚ÄĚ.

Destacando que a pesar de ser parte de esta colecci√≥n, no descuida a sus otras marcas. ‚ÄúEstoy prepar√°ndome para la campa√Īa de mi nuevo labial de MAC que espero le guste a la gente, al igual que la l√≠nea de NGX que estamos preparando con la Vesta (Lugg)‚ÄĚ, finaliz√≥.

Zapatería Javiera Poch

Es una marca creada en 2011 por Javiera Poch, quien estudi√≥ zapater√≠a en Mil√°n y hace cinco a√Īos instal√≥ su propia tienda de zapatos, botines, botas y carteras confeccionadas en cuero de vacuno y herrajes espa√Īoles ba√Īados en oro de 24 quilates, en la ciudad de Concepci√≥n.