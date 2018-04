Cecilia Bolocco responde a Raquel Argandoña y revela sus candidatos para animar Viña

Este jueves el matinal de TVN, Muy buenos días mostró una entrevista donde Hugo Valencia conversó con Cecilia Bolocco sobre su nueva colección, pero también de varios otros temas.

Entre otros asuntos, la ex animadora coment√≥ la pol√©mica que se gener√≥ hace algunas semanas tras los comentarios de Raquel Argando√Īa contra su novio, el empresario Jos√© Patricio Daire.

Recordemos que Argando√Īa se√Īal√≥ que Daire parec√≠a un “florerito” que siempre acompa√Īaba a la ex Miss Universo a los eventos. Ante esto Bolocco respondi√≥ que “es su opini√≥n… no me molesta”.

“A mi me encanta que me acompa√Īe, no es que yo sienta que me exponga o no ¬°me importan tres pepinos!, me encanta que me acompa√Īe y si no me puede acompa√Īar no pasa nada, he hecho toda mi vida sola” afirm√≥.

Adem√°s, tambi√©n revel√≥ que “Pepo”, como llama a su pareja, la ayud√≥ a “ver que era factible encontrar a un gran compa√Īero. Siempre me imagine que ser√≠a imposible o muy dif√≠cil encontrar a alguien que me pudiera acompa√Īar”.

El periodista le pregunt√≥ tambi√©n si pens√≥ que se quedar√≠a sola toda su vida, a lo que la ex Reina de belleza contest√≥ “s√≠ lo pens√©, pero √©l aparece justo cuando me estaba entregando a la realidad de que estaba muy bien sola”.

Sus favoritos para Vi√Īa

Adem√°s, frente a la consulta de quienes son sus favoritos para conducir el Festival de Vi√Īa del Mar, Bolocco se√Īal√≥ de inmediata que es su hermana Diana y su cu√Īado Cristi√°n S√°nchez.

En medio de la conversaci√≥n tambi√©n cont√≥ que en alg√ļn momento le ofrecieron animar sola el certamen, pero que finalmente no se concret√≥. “Me habr√≠a encantado hacerlo. Pero hoy, frente a esta posibilidad que est√° Diana y que hay varios otros rostros tambi√©n… que vengan los que no han estado”, agreg√≥.

Finalmente tambi√©n fue consultada por las declaraciones de su hijo M√°ximo, quien pidi√≥ que no le comentaran m√°s sobre su padre Carlos Menem en las redes sociales. Ante esto, afirm√≥ que “me voy a guardar mi opini√≥n porque quiero respetar su voz y su derecho”.