Polo Ramírez confiesa que fue víctima de acoso callejero por un hombre

Este martes la Municipalidad de Recoleta aprobó una ordenanza municipal que previene, prohíbe y sanciona el acoso callejero en la comuna.

Este tema fue abordado en el matinal Bienvenidos, donde sus panelistas reconocieron haber sido víctima de este tipo de acoso, sin embargo, fue Polo Ramírez quien más llamó la atención.

El periodista afirm√≥ que vivi√≥ en carne propia esta situaci√≥n, cuando apenas ten√≠a 18 a√Īos y acababa de ingresar a la universidad. Seg√ļn cont√≥, una tarde caminaba por el barrio Lastarrias al departamento que compart√≠a con su hermano en las cercan√≠as del Parque Forestal, cuando un hombre lo comenz√≥ a seguir y se le insinu√≥.

“Eran otros tiempos. No era el barrio Lastarrias como lo conocemos hoy, era bastante m√°s desolado”, comenz√≥ el comunicador. “Hab√≠an dos personas y uno de ellos se me acerca, comienza a caminar al lado m√≠o y me empieza a hablar muy cerca. ‘Hola, ¬Ņc√≥mo est√°s? ¬ŅTe gustar√≠a ir a tomarte algo? ¬Ņsalir conmigo?’ Pero era de forma muy lasciva, eso fue lo desagradable”, record√≥.

Ram√≠rez record√≥ que el tipo ten√≠a alrededor de 35 a√Īos y que aunque no lo lleg√≥ a tocar, su voz y actitud corporal lo hicieron sentir muy inc√≥modo. “No me dijo nada terrible, pero fue la actitud corporal, esa cosa -perdonen la expresi√≥n- como caliente que transmit√≠a todo su cuerpo, que era muy desagradable”, sentenci√≥.

El periodista sigui√≥ caminando hasta que el hombre dej√≥ de seguirlo. “Yo me sent√≠ muy mal. Ahora que lo recuerdo tomo conciencia de la situaci√≥n de muchas mujeres que se sienten culpables cuando son v√≠ctimas de algo. Y eso que esto que me pas√≥ a mi es m√≠nimo”, reconoci√≥.

“Lo √ļnico que quer√≠a era fondearme, llegar a mi casa y esconderme. Mi sensaci√≥n era que yo no merec√≠a esto. ¬ŅPor qu√© me pas√≥ a mi? Yo como que lo archiv√©, porque no me pas√≥ nada, pero la sensaci√≥n que tuve fue muy podrida”, reconoci√≥.

“Yo sent√≠ que hab√≠a responsabilidad m√≠a, es bien raro. Me sent√≠ muy desolado, porque es un lugar donde no hab√≠a nadie m√°s. Me asust√©”, agreg√≥.

Polo confes√≥ que jam√°s hab√≠a contado la historia a sus padres, aunque s√≠ a su hermano, quien lo acogi√≥ y ayud√≥. “Ahora empiezo a entender lo que sienten las mujeres cuando son acosadas”, finaliz√≥.