La gran pena de Jordi Castell: murió el abuelo al que consideraba un padre

Pasar horas en el supermercado leyendo etiquetas o en el t√© hablando de pol√≠tica. Debatir sobre los beneficios del vodka o aterrorizarme cuando era chico y con s√≥lo levantarme una ceja, me hac√≠as ver que me hab√≠a equivocado. En silencio, as√≠ te fuiste y por eso que te despido en paz. No me trajiste a este mundo pero construiste una vida a mi alrededor llena de estabilidad, educaci√≥n y valores. Me ense√Īaste a ser hombre, a ser justo, honesto y trabajador. A gozar aunque fuera un vaso de agua bien conversado. En cada momento que tenga que ver con juntarse a comer, como buen paisano, cada tango o garr√≥n de cordero, vas a estar. Tal como me lo advertiste siempre, la memoria y los recuerdos te traer√°n siempre a mi lado, mi Buo.

