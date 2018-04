Mariela Sotomayor rompió en llanto al recordar crudo episodio de bullying en su niñez

Un momento complicado vivió la periodista y panelista de Intrusos Mariela Sotomayor, luego que el viernes pasado no pudiera contener las lágrimas al recordar un crudo episodio de bullying vivido en su infancia.

Todo comenzó cuando el programa dedicó varios minutos para hablar sobre las declaraciones de Rafael Araneda, quien confesó que su hija había sido víctima de acoso escolar.

Mientras el resto del panel coment√≥ las vivencias de sus hijos, Sotomayor decidi√≥ revelar su propia experiencia. Seg√ļn narr√≥ la comunicadora, cuando estaba en tercero b√°sico sus compa√Īeras no la quer√≠an.

“Como era tan buena para cantar, bailar, tocar el xil√≥fono y todas esas cosa, mis compa√Īeras empezaron a tener un resentimiento conmigo”, comenz√≥.

“Un d√≠a la profesora estaba ense√Īando las palabras y dijo ‘¬Ņqu√© significa la palabra pituca?’. Una compa√Īera dice una cosa, otra dice otra cosa y una dice ‘Mariela’. Entonces empezaron a decir ‘ella no me da chocolate’, ‘ella no quiere compartir la colaci√≥n’, ‘ella anda con plata’, ‘ella es aqu√≠ y ac√°"”, record√≥.

“Fue tan heavy todo el ataque que yo sent√≠ que la profesora par√≥ la clase y no hizo clases en toda la ma√Īana. Me sac√≥ a mi para afuera, sac√≥ a todas mis compa√Īeras y durante toda una ma√Īana desfilaron 35 ni√Īas diciendo cada una algo que yo les hab√≠a hecho”, sentenci√≥.

La periodista visiblemente afectada explic√≥ que la situaci√≥n hasta el d√≠a de hoy la pone nerviosa. “Fue tanto lo que me afect√≥ que siempre que voy a entrar a un grupo de personas siento un miedo tremendo de que esas personas me vayan a hacer sentir as√≠ como cuando yo era chiquitita. Me acuerdo que los d√≠as domingo, no quer√≠a que terminaran porque sab√≠a que el d√≠a lunes ven√≠a otra vez… todav√≠a no me gustan los domingos”, afirm√≥.

“Yo nunca le cont√© ni a mi mam√° ni a mi pap√° lo que me estaba pasando, porque yo no quer√≠a que ellos sufrieran”, continu√≥.

Uno de los momentos que m√°s recuerda fue un d√≠a que estaba de cumplea√Īos, y sus compa√Īeras comenzaron a molestarla desde temprano pese a que ella les dec√≠a que era un d√≠a especial. “Me ten√≠a mucha rabia porque no sab√≠a c√≥mo arreglar el tema. Cuando yo lleg√≥ a un lugar, siempre me viene eso, hasta el d√≠a de hoy que tengo 35 a√Īos”, dijo.

Tras revelar esta situaci√≥n, la periodista aconsej√≥ a las mam√°s prestar mucha atenci√≥n. “Hay que poner mucho ojo, porque sufrir eso y llevar esa pena escondida es lejos lo m√°s triste que te puede pasar cuando ni√Īo, y despu√©s uno arrastra todo eso y se convierte en inseguridad e incluso en baja autoestima”, agreg√≥.