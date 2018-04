Como dos gotas de agua: Raquel Argandoña presentó a su hermana mayor en Instagram

Raquel Argando√Īa se encuentra disfrutando de unos d√≠as de vacaciones en Europa, periplo que no est√° realizando sola.

Tal como precisó la panelista de Bienvenidos a través de sus redes sociales, el viaje por el Viejo Continente lo está haciendo junto a su hermana, a quien aprovechó de presentar ante sus seguidores.

“Listas para nuestro viaje, nada mejor que hacerlo con mi hermanita”, escribi√≥ junto a la primera imagen en la que aparece Liliana Argando√Īa, quien es dos a√Īos mayor.

“A ella le carga todo el cuento televisivo y esas cosas. Muchas veces han tratado de entrevistarla”, coment√≥ Raquel en conversaci√≥n con el peri√≥dico LUN.

“Yo le hab√≠a sacado una foto, y como estaba durmiendo, la puse en Instagram. Me ha retado hasta decir basta, pero me da lo mismo. No la voy a sacar. Le digo ‘si te portas bien, en dos d√≠as m√°s la saco, jaja"”, agreg√≥.

Junto con reconocer que la gente suele comentarles lo parecidas que son, la presentadora de televisi√≥n indic√≥ que luego de Barcelona se trasladar√°n hasta Z√ľrich (Suiza), Budapest (Hungr√≠a) y posteriormente tomar√°n un crucero por el r√≠o Danubio.

Respecto a sus personalidades, Raquel admiti√≥ que su hermana es m√°s reservada y conservadora. “El lado loco lo tengo yo”, sostuvo.

“A veces no est√° muy de acuerdo con mi actuar, pero no me dice nada porque me entiende. Adem√°s, nuestros hijos tienen casi la misma edad, entonces est√° todo bien”, afirm√≥.

A continuaci√≥n te dejamos con algunas im√°genes de Raquel y Liliana Argando√Īa en su viaje a Europa.