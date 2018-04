Camila Recabarren rompe esquemas y usa una "jardinera" en gala de Billboard Showcase Chile

Ma√Īana nos vemos en lo @billboardsc_chile ūüĆü los espero para que cantemos juntos UN PADRE NUESTRO versi√≥n Reggeton ūüėÖ LAS REGLAS DE @dualipa ūüíę

A post shared by CAMILA RECABARREN (@camilarecabarrenoficial) on Apr 12, 2018 at 5:42pm PDT