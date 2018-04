Francisco Reyes por dichos de Ezzati por Ley de Género: "es una persona poco evolucionada"

El actor Francisco Reyes, que fue parte del elenco de Una mujer fantástica, habló en extenso sobre su rol en la galardonada película de Sebastián Lelio, además de abordar algunos temas relacionados a la Ley de Identidad de Género y las declaraciones del cardenal Ricardo Ezzati al respecto.

Hace un par de d√≠as, el jefe de la Iglesia Cat√≥lica Chilena hab√≠a dejado clara su postura sobre este tema, se√Īalando que: “No porque a un gato le pongo nombre de perro comienza a ser perro”. La frase gener√≥ rechazo en sectores pol√≠ticos de oposici√≥n y el Movimiento de Integraci√≥n y Liberaci√≥n Homosexual (Movilh).

Acerca de las declaraciones de Ezzati, Francisco Reyes indic√≥ al sitio de internet Pousta que es positivo sincerar las posiciones respecto al tema, pero que en s√≠ esta frase constituye una “desgracia”.

“Si estos temas hacen que personas como Ezzati sinceren sus posiciones es positivo. Pero Ezzati sin duda es una desgracia para Chile, para la iglesia chilena tambi√©n, porque es una persona poco evolucionada”, indic√≥.

Por otra parte, el actor coment√≥ que los dichos del cardenal fueron “violentos”, pero inst√≥ a que la respuesta ciudadana debe darse dentro de un marco de respeto y tolerancia.

“Si yo le respondiera en su lenguaje, si me pusiera al nivel de su violencia b√°sica tendr√≠a que decirle que un ped√≥filo no deja de llamarse ped√≥filo por ser cura, pero no sirve para nada porque no me voy a poner a ese nivel. Por eso lo que le dijo Daniela me parece atractivo, que fue ven a conversar conmigo, a ver si te atreves”, sostuvo.

Por otra parte, “Pancho” Reyes tambi√©n se refiri√≥ a la √ļltima pol√©mica protagonizada por el candidato presidencial Jos√© Antonio Kast, quien en una columna de opini√≥n escrita en diario La Tercera hab√≠a se√Īalado que “Daniela Vega es hombre”.

“Si yo soy r√≠gido, facho o izquierdista, es porque no tengo herramientas para surfear y ser flexible. Los movimientos evolutivos van a generar estas apariciones de Kast, Ezzati, es parte de”, explic√≥.

Por √ļltimo, Reyes concluy√≥ que puede ser un error de la ciudadan√≠a responder a las aseveraciones de Ezzati y Kast con el mismo tono de violencia, agregando que el pol√≠tico es un “provocador”.

“Si uno quiere cueca hay que bailarla. Y la inteligencia para bailarla es no responderle a Ezzati con sus mismas bajezas, o no responderle a Kast con la violencia que pregona. No caer en su provocaci√≥n, porque el es un provocador, y si caes en su juego le das la raz√≥n, le das poder. √Čl viene de un mundo de provocadores, instigadores, de los que pusieron a Pinochet en el poder justamente a trav√©s de la violencia, la instigaci√≥n y la provocaci√≥n”, concluy√≥.

Cabe se√Īalar que la propia aludida, Daniela Vega, hab√≠a respondido a los dichos de Kast afirmando que: “Estoy a otro nivel, no me interesa responderle”