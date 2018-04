Daniela Palavecino terminó con su rostro hinchado tras ser picada por una abeja

La actriz nacional Daniela Palavecino sufrió un inesperado percance mientras se tomaba fotografías para los tradicionales memes que comparte en sus cuentas de redes sociales.

Tal como explicó la propia artista, una abeja le picó en el rostro justo cuando posaba junto a unas flores en la casa de su madre.

“Estaba poniendo cara de meme y de repente se me par√≥ una abeja en el p√°rpado inferior del ojo izquierdo”, comenz√≥ se√Īalando al peri√≥dico LUN.

“Al tratar de sac√°rmela, que fue en una mil√©sima de segundo, yo creo que me enterr√≥ la lanceta. Me doli√≥ mucho. Sent√≠a todo caliente e hinchado, y me lat√≠a esa zona de la cara”, agreg√≥.

Una hora después de este incidente se fue a La Red para grabar Toc Show, programa en el que es panelista.

Seg√ļn coment√≥, el maquillaje y los focos de iluminaci√≥n hicieron que la picadura no se notara. Sin embargo, al despertar al d√≠a siguiente todo fue diferente.

“No pod√≠a abrir el ojo por la hinchaz√≥n. Fui a la cl√≠nica y la doctora me dijo que probablemente se me hab√≠a infectado por el maquillaje y la exposici√≥n de los focos de la tele”, admiti√≥.

La actriz indicó que le recomendaron evitar el maquillaje y los focos, por lo que se ausentó del programa durante el miércoles y jueves.

“Me inyectaron desinflamatorios y antihistam√≠nicos, tom√°ndoselo m√°s como una infecci√≥n que como alergia”, puntualiz√≥.

Como era de esperar, Palavecino aprovech√≥ la picadura para bromear en sus Instagram Stories. “No s√© si me parezco m√°s a Alf o a Nemo… es como una mezcla. ¬ŅQu√© opinan?”, fue una de sus preguntas, ante la cual sus seguidores se inclinaron por la primera opci√≥n.

Finalmente, la intérprete aseguró que creará memes relacionados a esta picadura.