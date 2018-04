Magdalena Müller explica por qué nunca ha tenido un rol de "cuica mala" en televisión

Magdalena M√ľller comenz√≥ a trabajar en televisi√≥n cuando ten√≠a 13 a√Īos, desde entonces ha sabido cultivar su carrera enfrentando diversos desaf√≠os que la han llevado a pisar tres canales de televisi√≥n y participar en innumerables obras de teatro.

Tras su paso por Amango, donde interpret√≥ a una talentosa adolescente que se enamoraba de un joven de escasos recursos, la actriz siempre ha tenido personajes que van en ese tono, lo que ser√≠a culpa de su “cara de ni√Īa buena”.

“Creo que es un prejuicio. Es mirar muy de primera l√≠nea, sin profundizar. Igual me considero una buena persona. No tengo problema en hacer personajes de ni√Īa, porque parecer m√°s joven el mayor tiempo posible, me conviene. Uno de joven pasa a ser mam√° de un hijo de 20 a√Īos. Prefiero ser joven, pero no me gusta tanto que me den papeles de ‘buena’“, asegur√≥ al portal Nueva Mujer.

Esto ha provocado en ella un deseo de enfrentar nuevos desaf√≠os como interpretar otros roles como el de villana o quiz√°s personajes m√°s sensuales. “Si se me presenta, feliz. No se han atrevido quiz√°s porque lo sensual se relaciona con una persona mayor”, agreg√≥ la artista de 26 a√Īos.

Otro rol que tampoco ha tenido es de “cuica pesada”, lo que seg√ļn ella tendr√≠a que ver con un tema f√≠sico. “Creo que tiene que ver, ¬°oh, grandes revelaciones!, con mi f√≠sico. Est√° relacionado el ser cuica con ser muy flaca, y yo no soy muy flaca. Tengo un f√≠sico normal”, afirm√≥.

De hecho, la actriz afirma que se ha cuestionado en m√°s de una ocasi√≥n bajar un poco m√°s de peso, “pero no me parece justo”. “Esta es mi gen√©tica, este es mi f√≠sico. Tengo un peso s√ļper normal, y soy normal, pero en televisi√≥n no soy el est√°ndar”, agreg√≥.

“El est√°ndar es ser muy flaca o delgada. Pero no me gusta. El 90% de las mujeres no pesa 45 kilos. Si quisiera pesar 45 tendr√≠a que enfermarme, dejar de comer o vomitar, porque mi gen√©tica no me da para pesar eso. Ser m√°s flaca no me hace mejor actriz, no me hace mejor persona. Mi trabajo es m√°s importante que mi envoltura”, sentenci√≥ en el medio.

Magdalena, quien por temas de salud hace un tiempo tuvo que someterse a una operación para reducir su busto, siempre ha abogado por el amor propio y ha incentivado a no tomar en cuenta las críticas.

“√Āmense como son. Los mensajes de la publicidad y televisi√≥n son violentos, los est√°ndares de belleza son irreales. Giselle Bundchen es maravillosa, pero yo no nac√≠ as√≠‚Ķ, ¬Ņqu√© voy a hacer? Castigarse por no haber nacido como Valeria Mazza no tiene sentido. Tengo compa√Īeras que son hermosas y que tienen una gran gen√©tica. S√© que se cuidan y hacen deporte, yo tambi√©n hago mucho deporte, pero mi cuerpo tiene este l√≠mite y me gusta, as√≠, tal cual. Me amo as√≠”, agreg√≥.