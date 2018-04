La tigresa del oriente visitó El Huáscar antes de irse de Chile

La semana pasada “La tigresa del oriente” visit√≥ Concepci√≥n y caus√≥ un gran revuelo entre sus fans. En la ocasi√≥n la cantante peruana no s√≥lo se present√≥ en la zona, sino que adem√°s se dio tiempo de visitar un lugar hist√≥rico.

La artista aprovechó el tiempo para conocer El monitor Huáscar, un famoso buque de guerra que tuvo un rol fundamental de en la Guerra del Pacífico.

“Gracias Concepci√≥n, Chile ūüá®ūüáĪ por tanto cari√Īo que me dieron en mi presentaci√≥n. Es una ciudad hermosa. Es m√°s, hasta me qued√≥ tiempo de pasear y visitar la reliquia hist√≥rica del Hu√°scar en Talcahuano. Besos, volver√© pronto grrr!”, escribi√≥ la mujer cuyo nombre verdadero es Judith Bustos.

Una publicación compartida por La Tigresa del Oriente (@tigresadeloriente) el Abr 9, 2018 at 4:53 PDT

Recordemos que la cantante se present√≥ en el pub Maldita Sea y tambi√©n convers√≥ con el programa de Canal 9 Bio Bio Televisi√≥n El Gallinero. En la ocasi√≥n, la artista de 72 a√Īos, hizo frente a las cr√≠ticas que recibe a diario en sus redes sociales de parte de quienes cuestionan su calidad art√≠stica.

‚ÄúNadie es moneda de oro para gustar a todo el mundo, todo personaje publico tiene sus seguidores y sus detractores. Yo respeto mucho a mis detractores‚ÄĚ, dijo.

‚ÄúHay mucha gente que dice yo ya no puedo, porque ya soy mayor (‚Ķ) pero las cr√≠ticas a veces son constructivas y (por eso) hay que tener la personalidad bien dura y bien puesta, porque si t√ļ no has podido lograr tu sue√Īo a los 20 a los 15, a cualquier edad se puede lograr. En la persistencia est√° el √©xito‚ÄĚ, agreg√≥.