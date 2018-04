Duras críticas contra Intrusos por mostrar sin autorización foto de Ignacio Lastra

El accidente de Ignacio Lastra fue uno de los hechos m√°s impactantes del a√Īo pasado. El modelo qued√≥ con el 90% de su cuerpo quemado y en riesgo vital durante semanas.

Han pasado siete meses de ese hecho, y el ex chico reality se encuentra en plena recuperaci√≥n, la que ha mantenido en completa privacidad. M√°s all√° de publicar algunas fotos antiguas o de sus figuras de personajes animados en redes sociales, Lastra no se ha mostrado en p√ļblico oficialmente.

Es por ello que hay tanta expectaci√≥n ante la posibilidad de verlo tras el accidente. Hace algunas semanas, el ex chico reality √Ālex Consejo visit√≥ a Lastra y public√≥ una foto con su amigo en su cuenta de Instagram, lo que hizo que muchos pensaran que era una imagen actual. Fue el mismo Lastra quien aclar√≥ que se trataba de una fotograf√≠a antigua.

“L√≥gicamente como ustedes saben, estoy mostrando el regalo (hecho por su fans club) porque es algo muy importante para m√≠ el apoyo. Y no me muestro, es obvio, porque tuve un 90% (del cuerpo quemado), que no es menor”, se√Īal√≥ en una transmisi√≥n en vivo en la red social en ese momento.

Sobre la comentada foto dijo que “es mentira, es antigua. Imposible que una persona que se quem√≥ el 90% se vea como antes, pero ya falta poco chicos, me estoy recuperando”, agreg√≥.

La semana pasada algunos medios tambi√©n publicaron un video subido por Ignacio a Stories de Instagram, donde mostraba su pieza y se le ve√≠a levemente una pierna (con jeans puestos), la que fue titulada como ‘la primera foto’ del ex integrante de Doble Tentaci√≥n.

Este martes, sin embargo, el programa de Intrusos de La Red fue más allá y exhibió una fotografía donde Lastra aparece sentado en un patio junto a dos personas. El modelo lleva ropa negra y mallas en sus antebrazos, y al parecer también en su rostro.

‚ÄúEsta es la imagen que, adem√°s, se subi√≥ a las redes sociales, y luego fue borrada, en donde le mandan buena onda‚ÄĚ, se√Īal√≥ Alejandra Valle en el programa de far√°ndula.

‚ÄúEstas (son) im√°genes que les llegan al equipo de producci√≥n de Intrusos, im√°genes que muestran a un Ignacio Lastra mucho m√°s recuperado. A ti te van a generar alegr√≠a. Son im√°genes donde est√° dentro de la cl√≠nica donde √©l se recupera en uno de los patios internos, por decirlo de alguna forma, donde est√° acompa√Īado de otra persona, de una mujer‚ÄĚ, agreg√≥ Michael Rold√°n.

El panel del programa compuesto por Roldán, Catalina Pulido, Mariela Sotomayor y varios otros comentaron el tema ampliamente, enviando mensajes de apoyo a Ignacio, pero también criticaron a los otros medios que exhibieron la foto de la pierna de Lastra y cuestionaron sus titulares.

En tanto, en redes sociales, los televidentes lapidaron el actuar del programa acusándolos de morbosos y de faltar el respeto al modelo pues él no había autorizado la imagen, la que tampoco había sido consentida, ya que se nota que se tomó detrás de una reja.

Recordemos que esta no es la primera vez que Lastra sufre una filtración de fotos. A pocos días del accidente, comenzó a circular en redes sociales una imagen del modelo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del recinto asistencial.

La foto se viralizó y llevó a la clínica a iniciar una investigación interna para dar con el responsable.