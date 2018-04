Adriana Barrientos revela complejo panorama por tumor en las cuerdas vocales

Un momento complejo est√° viviendo la modelo Adriana Barrientos, a quien la semana pasada le descubrieron un tumor en las cuerdas vocales.

La noticia llegó cuando la maniquí se preparaba para una cirugía en la que le extirparían las amígdalas, procedimiento que finalmente se llevó a cabo este lunes.

Lamentablemente, la operación arrojó malas noticias para la ex chica reality, pues el tumor es un poco más complejo de lo que se esperaba, por lo que tendrá que volver a pabellón.

“Sali√≥ mal la operaci√≥n. Las am√≠gdalas salieron pero me tendr√°n que operar de nuevo por el tumor en las cuerdas vocales que no se puede disolver con tratamiento fonoaudiol√≥gico, como esperaba. Me hicieron una biopsia tambi√©n”, asegur√≥ a Intrusos.

Aunque asegura que no siente dolor y tampoco tiene problemas para hablar, debe recuperarse r√°pidamente de esta intervenci√≥n para comenzar el trabajo con un fonoaudi√≥logo. “Al parecer cuando hablo mis cuerdas vocales hacen un roce extra√Īo que provoc√≥ un tumor, sumado al reflujo estomacal que las quema”, explic√≥.

A trav√©s de Instagram, la modelo explic√≥ un poco m√°s en detalle el panorama que la espera. “Ayer me sacaron las am√≠gdalas y vieron que mi tumor tendr√° que ser operado, esperaremos los 10 d√≠as de rehabilitaci√≥n de mi garganta y asistir√© a un fonoaudi√≥logo, he all√≠ que espero que ocurra el milagro”, comenz√≥.

Lo que m√°s teme Adriana de la operaci√≥n es el postoperatorio. “Es una operaci√≥n a la cual le tengo terror y su post operatorio me dejar√≠a sin hablar m√°s menos 1 mes seg√ļn lo que me he informado. Tengo mucho susto”, agreg√≥.

“¬°√Ānimo y fuerza para quienes est√°n pasando por enfermedades! De solo pensar los riesgos que corro se transforma todo en una pesadilla, pero soy cristiana y tengo mucha fe en Dios. Estar√© rezando para que alg√ļn peque√Īo milagro exista para m√≠”, sentenci√≥.

“Solo espero estar bien de nuevo para volver a brillar como siempre!”, finaliz√≥ agradeciendo a todas aquellas personas que la han acompa√Īado y enviado mensajes de apoyo.