Sebastián Eyzaguirre responde en duros términos a ilustrador chileno que lo criticó

El lenguaje crea realidad. Quise documentar la frase de Sebastián Eyzaguirre en CQC, programa chileno de la televisión abierta. El lunes, en medio de una sección del programa (Insta-five), mostraron un video de una modelo española bailando una canción de Daddy Yankee. Al momento de comentar el video, Sebastián Eyzaguirre, dijo sobre la modelo: "Está para matarla", al ver la reacción que podría tener su comentario complementó con un "Está muy rica, está muy linda. Que se entienda bien". Esta misma persona hace un tiempo se refirió a la linea editorial de su programa como "Somos machistas y no hay problema en decirlo. Es parte de su esencia y no lo negamos". Espero que pronto programas de esta índole dejen de tener pantalla.

