El nuevo emprendimiento pascuense de Hotuiti Teao y Francisca Ayala: organizan matrimonios

Felices de nuestro trabajando que permiti√≥ hoy unir a dos personas en matrimonio civil y ancestral …… Emocionados! …. ojo que nosotros no somos los novios ūüėú reservas@harenua.cl #thebest #easter #beautiful #amazing #love #amor #felices #hotelharenua

A post shared by Francisca Ayala (@francisca_ayalaf) on Apr 6, 2018 at 5:34pm PDT