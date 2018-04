Hace algunos días nos enteramos que la expareja de Denisse Campos, Cristián Solís, fue condenado a 10 de presidio menor en su grado mínimo por violencia intrafamiliar en contra de la exmodelo.

Fue entre 2014 y 2016 que la exparticipante de Amor a Prueba vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, pues enfrentó diversos episodios de violencia intrafamiliar, e incluso acusó que Solís había intentado matarla.

Tras conocerse la sentencia, Denisse manifestó en redes sociales que estaba conforme con que se hiciera justicia, y recientemente en el late que conduce Julio César Rodríguez Síganme los buenos del canal VIVE, reveló crudos detalles de lo que vivió.

Ante la pregunta del locutor de Radio B√≠o-B√≠o, si acaso su expareja pudo haberla matado, ella respondi√≥ honestamente que efectivamente estuvo en un proceso judicial por homicidio frustrado el que luego desestim√≥. “S√≠, por supuesto que s√≠, si no estamos hablando de una persona normal, estamos hablando de un monstruo“, se√Īal√≥, agregando: “No fueron cachetadas. Esto fue, como te digo, me dej√≥ el brazo colgando para un lado…esas son cosas terror√≠ficas. La verdad que como que ya no quisiera ni explicarlo‚ÄĚ.

Evidentemente afectada pero serena, Campos coment√≥ que el nivel fue tal que incluso atraves√≥ ventanales y puertas, pero que su caso no es peor que otros que pasan en todas partes del pa√≠s. “En realidad esto no era solo que me pudiera matar a m√≠, si hay violencia en el sur donde los gallos le pegan a su mujer con un martillo como los chanchos, ¬Ņcachai? Y las matan po’“, agreg√≥.

Pese a que no quiso especificar mayormente los episodios de violencia que marcaron su relaci√≥n, s√≠ coment√≥ que fueron muchas veces las que enfrent√≥ episodios de intento de homicidio. “El de Curic√≥, donde sal√≠a una persecuci√≥n policial y yo ped√≠a ayuda con una cosa blanca. La gente pensaba que yo iba manejando ese auto. No, era √©l que me sacaba chutes, lanzaba balazos. No, horrible, no s√© qu√© decirte, podr√≠a decirte millones de historias pero la verdad es que yo siento que yo ya cerr√© este cap√≠tulo y me siento tranquila‚ÄĚ, confes√≥.

Por √ļltimo, Rodr√≠guez le pregunt√≥ por qu√© le afect√≥ tanto el momento en que Sol√≠s la rapa, a lo que ella contest√≥ que para una mujer el pelo es algo importante, pero no porque raparse sea algo feo sino porque lo considera como un acto de valor y que es uno quien debe decidir si hacerlo o no. En ese punto, dio el ejemplo de Marisela Santiba√Īez. “Cuando la Marisela Santib√°√Īez se rap√≥, lo hizo expresando un sentimiento de valor y tambi√©n lo hizo demostrando que ella se supera como mujer digamos, pero yo realmente no sab√≠a qu√© hacer“, cerr√≥.