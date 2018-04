A los 71 años muere atropellado el ex campeón de la lucha libre Johnny Valiant

Este jueves se confirmó el fallecimiento de Johnny Valiant, ex campeón de la lucha libre que durante la década de los 70 gozó de gran popularidad.

Tal como informó el sitio de espectáculos TMZ, el norteamericano fue atropellado por una camioneta a las 5:30 de la madrugada mientras cruzaba una concurrida avenida en Pittsburgh, Pensilvania.

A pesar de haber sido llevado a un hospital, finalmente perdi√≥ la vida en la ma√Īana debido a la gravedad de sus heridas.

Seg√ļn recoge el peri√≥dico The Washington Post, el ex luchador caminaba por un paso no autorizado al momento de ser impactado. Luego del accidente, el conductor del veh√≠culo permaneci√≥ en el lugar.

Valiant, cuyo verdadero nombre era Tommy Sullivan, ganó el Campeonato Mundial por Equipos con sus hermanos Jimmy y Jerry Valiant. En 1996 fue ingresado en el Salón de la Fama de la WWE.