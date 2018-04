El presente de Isabel Fernández a 13 años de "Invasión"

A comienzos de los 2000 los programas y bloques juveniles se tomaron la televisi√≥n abierta y deleitaban al p√ļblico adolescente con entretenidas producciones que hasta hoy se recuerdan.

Una de ellas fue Invasión, el bloque de Chilevisión animado por Matías Vega e Isabel Fernández, el cual se enfocaba en animación japonesa, emitiendo series como Pokémon, Sakura Card Captors, Naruto, Cazador X e InuYasha.

A 13 a√Īos de su estreno, su extrovertida animadora hoy luce muy diferente a como se ve√≠a a comienzos de la d√©cada de 2000

Isabel ‚ÄĒquien ten√≠a 18 a√Īos cuando se estren√≥ el programa‚ÄĒ se caracteriz√≥ por su en√©rgica personalidad y alocados looks, puesto que siempre llevaba el cabello corto y de diversos colores.

Hoy Fern√°ndez tiene 31 a√Īos y se dedica a la m√ļsica, espec√≠ficamente como Dj, pasi√≥n que pudo desarrollar a fondo durante la estad√≠a de un poco m√°s de un a√Īo en Florian√≥polis, Brasil, donde con esfuerzo se logr√≥ posicionar en el rubro.

‚ÄúOtros colegas me basurearon un poco. Me tuve que comer todo mi orgullo, yo no era nadie all√°. Yo prend√≠a la fiesta, me sacaban, pon√≠an a otro, se apagaban, y me volv√≠an a llamar para motivar el ambiente. Se corri√≥ la voz y termin√© tocando en cuatro locales distintos‚ÄĚ, coment√≥ la exrostro de CHV en una entrevista en la Revista M en 2015.

Sin embargo, Invasi√≥n no fue su √ļnico pas√≥ en la televisi√≥n. Esto, puesto que en 2010 Isabel tambi√©n particip√≥ en la tercera temporada del reality de TVN Pelot√≥n, el cual reuni√≥ a diversos rostros ‚ÄúVIP‚ÄĚ. No obstante, en el espacio no le fue muy bien y se posicion√≥ como la segunda eliminada.

Ese mismo a√Īo la Dj fue conductora del espacio cultural ligado al cine Onoff, de Canal 13 Cable; y en 2011 fue la animadora del fracasado reality El Experimento de la se√Īal estatal, en el cual compart√≠a pantalla junto a Sebasti√°n Jim√©nez en la conducci√≥n.

La √ļltima participaci√≥n oficial de Fern√°ndez en los medios de comunicaci√≥n fue en 2015, cuando Invasi√≥n regres√≥ con un renovado concepto a trav√©s del canal Liv TV con el nombre Invasores, animando el espacio junto a su antiguo colega Mat√≠as Vega.

Finalmente, en cuanto a su vida personal, Isabel hoy mantiene una relaci√≥n estable junto a Constanza Navarrete ‚ÄĒcon quien lleva m√°s de 2 a√Īos‚ÄĒ y comparte constantemente fotograf√≠as con ella en sus redes sociales.

A continuación te dejamos más capturas de cómo luce actualmente Isabel Fernández.