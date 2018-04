Alexis Sánchez se llevó ingrata sorpresa tras cenar con Mayte Rodríguez: lo multaron

Sin duda este √ļltimo tiempo ha tenido de dulce y agraz para Alexis S√°nchez. Y es que de seguro las cr√≠ticas que ha tenido por su bajo rendimiento en el Manchester United, no lo tienen muy contento.

Probablemente por lo mismo quiso aprovechar este Viernes Santo para relajarse e ir a cenar con su novia, Mayte Rodríguez, a un restaurante ubicado al sur de Manchester, zona donde vive el jugador.

Al llegar al local, estacionó su camioneta Rangers Rovers blanca y fue a cenar. El tema es que sin darse cuenta, el jugador se ubicó sobre una doble línea amarilla, lo que indicaría que está prohibido estacionar o detenerse.

Fue la prensa inglesa la que inmortalizó el momento, gracias a los ávidos paparazzis, en que una guardia de tráfico cursó la infracción y le dejó un aviso en el parabrisas. Eso sí, el monto es prácticamente irrisorio versus los ingresos que percibe Sánchez mensualmente.

As√≠ ironiz√≥ el Daily Mail, donde se consign√≥ que la cifra por la que fue multado bordea los 60 mil pesos chilenos. “No es que el dinero sea un problema para el jugador, de 29 a√Īos, que disfruta de un enorme ingreso semanal de 600 mil libras esterinas (507 millones de pesos chilenos aproximadamente) por semana cuando se combinan sus salarios”, explic√≥ el medio.

Una publicación compartida de Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) el Feb 19, 2018 at 5:27 PST

En tanto, en conversaci√≥n con LUN, el gerente de asuntos p√ļblicos del Autom√≥vil Club de Chile, Alberto Escobar, explic√≥ que el revuelo de esta multa nace porque en Inglaterra, pa√≠s donde √©l curs√≥ un mag√≠ster en seguridad vial, es muy estricto el tema de estar mal estacionado. “Nadie se salva (…) En el mnundo anglosaj√≥n, el aprovecharse de un espacio p√ļblico que no te corrresponde, es sancionado siempre. Adem√°s, es severamente castigado socialmente. Por eso se presta para tanto revuelo. Es horrible estar mal estacionado, sobre todo si es un auto de tan alta ‘performance’“, se√Īal√≥.

Por √ļltimo, agreg√≥ que en Chile es un tanto diferente, puesto que el estacionarse mal es la segunda infracci√≥n que m√°s se comete, luego de multas por exceso de velocidad. “De alguna manera representa la manera de ser del chileno, resumida en “que no me importa nada” y “que no me preocupo del pr√≥jimo”“, sentenci√≥.