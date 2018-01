Yamila Reyna reveló que su expareja la estafó dejándola casi en la calle

Lunes 29 enero de 2018 | Publicado a las 18:36 · Actualizado a las 18:48

El sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, el que estuvo protagonizado por Yamila Reyna, Álvaro Escobar, Nicolás Peric y Schlomit Baytelman. El cuarteto disfrutó de cuatro cenas y conversaron todo, sin embargo, hubo uno tema que llamó la atención.

Durante la tercera noche, Schlomit le preguntó a Yamila cómo había tomado la decisión de venir a Chile, dejando atrás a su natal Argentina, un país donde además su padre es muy conocido gracias a su música.

Según contó la actriz y comediante, a los 20 años comenzó a vivir una crisis existencial pues no sabía si era buena en su trabajo o si su padre estaba ayudándole sin que ella supiera. A eso se sumó también dos intentos de secuestros contra ella y su hermano en Buenos Aires.

“Yo estaba entre que me venía y no me venía, y mi papá me dijo: ‘andáte’. Yo llegué a Chile y sentí que era mi lugar en el mundo. Eso que viví un año en México después, y me volví porque la verdad es que México (DF) no me gustó para vivir, la encontré una ciudad demasiado peligrosa”, aseguró durante la cena.

El problema comenzó cuando Yamila decidió regresar a Chile tras su paso por Ciudad de México. “A mí Chile me encanta, pero sí he pasado malos momentos. O sea sí, me he cagado de hambre, la he pasado mal, he ido a trabajar gratis a lugares porque no se recaudaban ‘lucas’”, reconoció.

Pero la peor parte, la vivió por culpa de una expareja que la estafó. “Hace ocho o nueve años que yo hago stand up. Que de hecho, fue realmente una necesidad, porque (…) cuando volví (de México), yo estaba en pareja hacía muchos años y esa pareja me estafó, literalmente, y se quedó con todo. Se quedó con mi auto, con mi cuenta corriente, con todo. Si, de hecho le pedí diez ‘lucas’ para comer, porque no tenía ni siquiera para comer, y me las cobró”, afirmó.

Antes de partir al país azteca, la actriz dejó a esta persona, cuyo nombre no reveló, a cargo de todos los trámites legales de su dinero. “Yo soy muy mala para los números, los trámites, todo eso no me gusta. Y me fui a vivir un año a México y le dejé todo a cobrar, le hice un poder que cobrara toda mi plata, y yo poder vivir tranquila por si no trabajaba”, aseguró.

Gracias al poder otorgado, el hombre pudo hacer uso de todo el patrimonio de la actriz. “Yo tenía mi cuenta corriente con ‘lucas’. Y él vivió de mi plata todo ese año. Y las vueltas de la vida, que esa persona nunca salió adelante”, finalizó.

Recordemos que Reyna ha pavimentado lentamente su carrera en nuestro país, la cual inició en el reality Fama de Canal 13. Posteriormente se hizo parte del área dramática de TVN y Mega. Actualmente está desarrollando exitosamente su veta humorística, la cual le permitió ser una de las invitadas al Festival de Dichato.