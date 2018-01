La semana pasada la hija de Dj Méndez, Steffi, protagonizó un confuso incidente en el aeropuerto, donde fue retenida por llevar objetos prohibidos en su maleta.

En conversación con el programa Intrusos de La Red, explicó cómo fue la situación que vivió específicamente el 26 de enero, cuando pretendía viajar a Osorno.

Recordemos que Steffi participó en el Festival de la Leche y la Carne, apoyando a una de las candidatas a reinas en sus diversas actividades, al igual que Julia Fernández, Ingrid Aceitón y Monserrat ‘Monti’ Torrent.

Al respecto contó que “estábamos atrasados con todo el resto de madrinas, estábamos a 10 minutos del embarque y por el mismo motivo del atraso, del ‘no, no, no quiero que me lo quiten; sí, sí, tenemos que quitártelo’, perdí el vuelo. Hice 3 o 4 preguntas con Carabineros y me dejaron. Tomé el siguiente vuelo, no hubo detención, no hubo procedimiento. No sé si en este caso quizá Carabineros habló, pero era netamente un regalo con punzante y eso no me lo querían dejar pasar”.

“Yo tenía un regalo de mucho valor sentimental, que tenía punzante, obviamente no lo podía llevar. No lo llevé de cábala ni porque yo quería, se me fue en el bolso porque no tenía la menor idea de que estaba ahí, y cuando me lo quisieron quitar nosotras ya íbamos atrasadas a embarcar el vuelo, entonces teníamos 10 minutos para subirnos y yo dije ‘no me lo van a quitar’”, momento en que le respondieron que llamarían a Carabineros, entonces ella dijo ‘ok’.

Después de pasar por Carabineros, contó que “me quitaron el regalo, me fui con pena, pero me subí al siguiente vuelo y ya está”.

