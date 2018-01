La radical prohibición que adoptó un bar contra el reality show de las Kardashian

Domingo 28 enero de 2018 | Publicado a las 15:06

“Keeping up with the Kardashians”, el reality show de la familia Kardashian, se ha transformado en un éxito no sólo en Estados Unidos, sino también en el mundo. Sin embargo, no todos están contentos con las andanzas del clan.

Así lo dejó de manifiesto el dueño del bar Continental en Nueva York, quien tomó una medida radical para combatir lo que ha descrito como “el kardashianismo”.

Esto, luego que declarara que el clan que lidera Kim Kardashian está “destruyendo” el lenguaje con sus muletillas y palabras inventadas, las que son repetidas por los televidentes que ven el programa.

¿Què hizo el dueño al respecto? Simplemente prohibir el uso de estas palabras en su local. Por lo mismo, colgó un letrero donde explicita que quienes digan “literalmente” (“literally”, uno de los vocablos habituales del show de TV) tendrán “cinco minutos par retirarse del local”.

“Esta es la palabra más usada y molesta en el idioma inglés y no la toleraremos. ¡Detenhan el Kardashianismo ahora!”, se lee en el anuncio, que fue colgado en una de las paredes del inmueble tal como detalla TMZ