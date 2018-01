La operación que dejó a Eliana Albasetti con una cintura de 68 centímetros

A ésta cosa chica hoy la tuvimos que sacar de abajo de unas tablas apiladas en el campamento San Francisco. Muy fuerte todo lo vivido, me siento tan impotente, tan poca cosa. Es muy cruel todo, los perros viejitos sin esperanza y los cachorros tratando de sobrevivir entre escombros. Quedan 40 perros aprox. (Perdonen , necesitaba desahogarme) Amiga @monikitavet no sé si retarte o agradecerte por todo lo vivido. No puedo dormir que impotencia mas grande. Pedimos ayuda a gente con muchos seguidores para que nos den una mano publicando algunos perros, no perdemos las esperanzas de darles una vida, y a medios amigos, por favor ayuden a difundir. Gracias!!!!!! Necesitamos pipetas anti pulgas y garrapatas, alguna marca que apoye, por favor. Hay Plagas Lo siento si a alguien le molesta el amor total que tengo por los perros, pero cada día los amo y respeto más su amor incondicional y fidelidad no se compara con nada. Hoy @nicanor_bravo te adoré !!! P.D. no tengo un Refugio, ni fundación , tampoco soy millonaria , ni vivo en una casa enorme. Solo ayudo en lo que puedo e intento lo que no puedo. No me llenen de mensajes diciendo que si no lo paso a buscar o doy un dato, van a botar o matar a un animal. Nuevamente gracias!! No compres un perro de raza, mejor adopta uno sin casa.

