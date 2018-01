Marilyn Manson propone a Johnny Depp como nuevo guitarrista de su banda

No es un secreto que Brian Hugh Warner (Marilyn Manson) y el actor Johnny Depp son muy buenos amigos. Incluso, ambos trabajaron juntos en el último videoclip del músico, Say10, en el que Johnny y Manson protagonizan distintas escenas de carácter sexual y violento. Sin embargo, no es precisamente por este video que el dúo está llamando la atención estos últimos días.

En un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del intérprete de The Beautiful People, Marilyn Manson admite que el actor es una de las nuevas opciones que la banda tiene para incluir como guitarrista.

“Johnny Depp está considerando unirse en la posición de guitarrista ¿No suena genial?”, escribió en el tuit que se llenó de reacciones de sorpresa y entusiasmo por parte de sus fans.

No es extraño que el músico haya realizado esta propuesta en sus redes. Desde 2015, Johnny Depp forma parte de la banda Hollywood Vampires junto a Alice Cooper y Joe Perry (Aerosmith), en la que rinden tributo a estrellas de rock fallecidas en los años 70.

Por su parte, Manson está muy entusiasmado con su último disco, Heaven Upside Down, para el que ya ha elaborado tres videos musicales, de los cuales uno aún no ha visto la luz. Así lo anunció Brian a principios de este mes en la misma red social.

Finished a new video. Now it’s time to get down to fucking. First stop Phoenix. Rock and roll is secure. And unsafe. pic.twitter.com/PJNfJq800b

— Marilyn Manson (@marilynmanson) 10 de enero de 2018