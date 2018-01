Tras pasar unas espectaculares vacaciones en Brasil y reencontrarse con su familia, la modelo brasileña Julia Fernandez volvió a Chile para anunciar su candidatura a Reina de Viña 2018.

Fue Suro Solar quien confirmó la noticia, donde la exchica reality competirá por la preciada corona, en representación del programa The Lao del canal Vive! Incluso compartió a través de su cuenta de Instagram un potente mensaje.

Sin embargo, Julia enfrentó el primer problema de su candidatura, ya que se quedó sin generalísimo de campaña. Así lo anunciaron hoy en el programa de farándula Intrusos de La Red.

Precisamente quien apoyó a Fernández en un principio, Suro Solar, ahora ayudará a otra candidata a ganar. Se trata de la representante de La Red Camila Recabarren.

En este contexto, el manager de los famosos dio sus excusas en el panel. “Fue súper difícil, me tomó mucho tiempo decidirlo, pero mi corazón está con Camila Recabarren. Yo vivo con ella hace tres meses y nos conocemos hace tres años”, señaló el manager de los famosos.

Sin embargo, Solar todavía no le comunicaba esta noticia a Julia, quien se enteró a través de las pantallas del programa de farándula. “Ella (Julia) tenía un programa con Julio César Rodríguez hoy, donde tenía que participar yo, pero avisé que no iba a poder estar a la producción, pero a Julia no he tenido la oportunidad”, reveló Suro bastante afectado.