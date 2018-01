Autopsia confirma la verdadera razón por la que murió Tom Petty

Martes 23 enero de 2018 | Publicado a las 12:16

Hace tres meses, una noticia afectó a los fanáticos y seres queridos del músico Tom Petty. A la edad de 66 años, el hombre murió luego de un paro cardíaco. Sin embargo, recién la semana pasada la familia del artista se enteró sobre la razón que llevó a Petty a sufrir este problema que acabó con su vida.

Según revelaron su viuda, Dana Petty, y su hija, Adria Petty, en un comunicado oficial en la página del artista, Petty falleció luego de ingerir una sobredosis accidental de medicamentos que le ayudaban a lidiar con todos sus dolores físicos.

“Tom sufrió muchas dolencias graves que incluyen enfisema, problemas a la rodilla y una fractura de cadera. A pesar de esta dolorosa lesión, insistió en mantener su compromiso con sus fanáticos y recorrió 53 conciertos con una fractura de cadera, lo que empeoró en una lesión más grave”, cuenta su familia.

“El día de su muerte, el dolor de su cadera era simplemente insoportable, lo que causó un uso excesivo de medicamentos”, relatan.

En el comunicado las mujeres señalan que no sólo comparten el resultado de la autopsia para informar a los seguidores de Petty, sino que también pretenden crear conciencia sobre el consumo de opiáceos (analgésicos narcóticos). “Muchas personas que sufren una sobredosis comienzan con una lesión, sin comprender la potencia y la naturaleza letal de estos medicamentos”, advierten las mujeres.

Por otra parte, la autopsia reveló además que Tom Petty no habría sufrido dolor en el momento de su deceso.

Finalmente, las familiares agradecieron a los fanáticos del músico por su apoyo y compresión. “Les agradecemos a todos por su amor entregado estos últimos meses. Gracias también por respetar la memoria de un hombre que fue realmente grande durante su paso por este planeta, tanto pública como privadamente”, escribieron.

Hay que recordar que Petty sufrió este paro cardíaco en su hogar en Malibú, California. Desde el que fue llevado a un hospital de Los Angeles, en el que falleció. “Murió pacíficamente (…) rodeado de su familia, sus compañeros de banda y amigos”, detalló la familia en un comunicado.

En ese entonces, Petty -conocido por hits como “American Girl”, “Don’t Come Around Here No More” y “I Won’t Back Down”- había terminado una gira para marcar los 40 años de su banda The Heartbreakers.