No cabe duda que la serie Amango, de Canal 13, marcó a toda una generación que aún recuerda a sus queridos personajes.

Uno de los que se ha mantenido en el ámbito de la música es Samir Ubilla, quien interpretaba a ‘Renato’ y que ahora modificó su nombre a André Ubilla.

Actualmente tiene 33 años y está a punto de cumplir su anhelado sueño: lanzar su primer disco solista.

“A los 12 años comencé a aprender guitarra con un cancionero, entraba recién a séptimo básico en el Liceo de Aplicación. Cuando ya sabía tocar mejor la guitarra, me atreví a crear mis primeras canciones y las fui grabando en mi radiocassette”, indicó a T13.

Luego agregó que “hace poco me encontré con algunas de ellas por casualidad y me hizo recordar que el sueño de hacer mi propio álbum es uno que llevo conmigo desde hace mucho tiempo, así que decidí profesionalizar esto y compartir mi música, algo que nace de manera muy intuitiva”.

Respecto a lo mismo, añadió que comenzó “a trabajar en mi disco en 2015 y juntando monedas fui comprando las herramientas necesarias para grabar en mi casa… y fui reforzando cada vez más la técnica para utilizar de manera básica los programas para registrar mis sonidos. Al tener los demos listos me atreví a mandárselos a Cristián Heyne, productor que me acompaña en la realización de este álbum. A mí me gusta la música de los artistas que han trabajado con Cristián, como, por ejemplo, Javiera Mena, Camila Moreno, Gepe, Álex Anwandter, Denver, Fernando Milagros y muchos más de la escena pop chilena. Ha sido una gran experiencia y he aprendido mucho trabajando junto a él y al equipo que se ha ido formando”.

En cuanto a su vida personal, detalló que “toda persona tiene muchas facetas y experimenta cosas que lo hacen madurar, sobre todo si pasaron tantos años. En Amango fui un personaje que caracterizaba una personalidad muy distinta a lo que era en realidad, ya que mi rol como actor me lo tomaba muy en serio. Venía del mundo del teatro y la tele fue una oportunidad para actuar y crecer en ese ámbito”.

Explicó también que “tomé ese trabajo que me ayudó a pagar deudas con la universidad y a ganar experiencia sobre escenarios, pero al mismo tiempo me alejó de mi música. Los viajes me han servido para crecer y enfocarme nuevamente en mí, lejos de tanto ruido y presión. Hoy tengo los pies bien puestos en la tierra y tengo certeza de lo que quiero”.