La noche de este martes, el actor Cristián Riquelme fue invitado al programa de La Red, Mentiras Verdaderas, donde conversó acerca de su trabajo, su vida personal y el gran viaje que realizó desde Alaska a la Patagonia.

Y es que para él fue una experiencia única, ya que junto a su mujer recorrieron durante tres años varios países de América.

Sin embargo, hubo un episodio bastante complicado para el intérprete y que había mantenido en secreto hasta ahora.

“A nosotros nos pasó que cuando estábamos cruzando desde Baja California, que es la península, por el mar de Cortés hasta Sinaloa, habían agarrado al ‘Chapo’ Guzmán hace ocho horas”, comenzó explicando Riquelme.

Luego añadió que “cuando cruzamos, nosotros llegamos a donde cae el ferry y bajan los autos, estaba lleno de helicópteros, Hammer, pasamontañas, metralletas y nosotros ‘¿qué pasa?’”, a lo que un militar le preguntó de dónde eran y le pidió que abrieran su cámper, a lo que ellos accedieron.

Una vez que le dijeron que se iban a quedar en ese lugar, la persona que los revisó les dijo que debían abandonar el estado.

Posteriormente en un servicentro se encontró con un estadounidense que le advirtió que estaba en la misma situación que él, explicándole que cuando atraparon al ‘Chapo’, el cartel de Sinaloa, el más potente que hay, hizo un anuncio que era que a México, como le pegaron fuerte a ellos, ellos le iban a pegar a México donde más les duele, que es el turismo.

Luego relató su encuentro con un narcotraficante mexicano. “Nosotros estábamos en una playa en el estado de Oaxaca, hermosa (…), un estado hermoso, precioso, verde con playa blanca, olas para surfear increíbles y muy poca gente”.

“Pero en México la regla de oro es que después de las 16:00 horas tú no manejas porque se pone peligroso (…). Y nosotros salimos manejando de Puerto Escondido, manejamos tres horas, una hora por un camino de tierra”, señaló.

También contó que a la playa llegaba todos los días una suburban grande con norteamericanos a surfear. “Y yo miraba la suburban y tenía unos hoyos como de balazo. Y un mexicano chico simpático me preguntaba ‘¿de a dónde eres amigo?, qué buena onda, tu mujer es muy bonita’. Nos quedamos conversando mucho rato y andaba siempre con otro tipo con gafas y se le asomaba una cicatriz”.

Así pasaron varios días y se hicieron cercanos, incluso el hombre les regalaba agua, pescado y plátanos que le sobraban. Hasta que un día, Cristián les preguntó a qué se dedicaban y luego de un silencio, le dijeron que tenían una pequeña empresa de transportes.

Al insistir, finalmente el mexicano le dice que “transportamos cosas y se mira con otro y se ríen”, contó el actor, quien en ese momento se percató que estaban conversando con un narcotraficante.

“Yo no encuentro nada mejor que decirle ‘¿y cómo lo hacen ustedes, los carteles chicos para competir con los carteles grandes?’ y ellos me dicen ‘no, nosotros no somos un cartel chico, somos un cartel grande’, y me menciona el cartel pero no lo voy a decir”, reveló.

En ese instante y ya como estaban en confianza, al consultarle por qué estaba en ese lugar, les dijo que porque lo estaban buscando.

Luego, vino la peor parte para Cristian. “El tipo me dice esto y ahí fue cuando yo sentí el momento de más terror en el viaje, fue terror. Me dice ‘amigo, un gusto conocerte y ¿cuándo se van’ y yo le dije ‘en unos días más’. ‘Bueno amigo, un gusto conocerte Cristián, tu señora es muy linda. Oye compadre y te voy a decir una cosa, cuídate mucho aquí en México, cuídate de nosotros, pero no por ti, sino por tu mujer. Que te vaya bien”.

Finalmente, Cristián decidió quedarse en el lugar ya que no tenía a dónde ir porque se acercaban las 16:00 horas y había poca luz.