Durante este fin de semana uno de los integrantes del matinal de Mucho Gusto coronó su amor contrayendo matrimonio en una bella ceremonia en la que participaron varios rostros de televisión.

Se trata del director del programa, Daniel Sagües, quien dio el sí en una especial celebración que realizaron este sábado en un campo de la capital, hasta donde llegaron en un espectacular carruaje.

En la ceremonia, participaron algunos de sus compañeros como Karol Lucero, Luis Jara, José Miguel Viñuela, Katherine Salosny, además de otras personas conocidas como Don Francisco.

Sin embargo, hubo un invitado muy especial, el padre de Felipe Camiroaga, pues recordemos que Sagües y el animador mantenían una estrecha relación, ya que trabajaron en varios proyectos juntos y sacaron más de una carcajada cuando se disfrazaban de guaguas en Pase lo que pase.

Fue precisamente Jorge Camiroaga, quien hizo que Daniel viviera uno de los momentos más emotivos de su matrimonio.

Lo anterior, porque cuando el director de Mucho Gusto tenía que firmar los documentos para oficializar su matrimonio se dio cuenta que no tenía lápiz, por lo que el padre de Felipe le prestó uno.

Hasta ahí todo bien, lo significativo vino después, cuando Jorge le confesó que el lápiz que había utilizado para firmar y convertirse en marido y mujer con Fernanda Landea era de Felipe.

“Efectivamente no teníamos lápiz, y Jorge siempre anda con su lápiz en el bolsillo y dijo aquí está, y después se me acercó y me dijo ‘para que tú sepas el lápiz con que firmaste es un lápiz de Felipe que yo siempre ando trayendo’, así que estuvo presente como siempre mi compadre”, señaló.

Por su parte Kathy Salosny reveló que Sagües le había comentado que “‘me hubiese encantado que Felipe (Camiroaga) estuviera aquí’, pero sin querer igual se hizo presente en la ceremonia”, señaló la animadora.

