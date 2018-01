No muchos sabían que fue del icónico brasileño que deleitaba a las chilenas en Mekano, y es que tras irse de nuestro país por amor, hoy se muestra más feliz que nunca junto a su nueva familia.

El llamado el ‘Trauco de la Kmasu’ hoy afronta un panorama totalmente distinto, porque desde que se casó en el 2008, dejó las mujeres y la bohemia para sentar cabeza junto a un viejo amor de infancia.

Por estos días, el brasileño se encuentra de vacaciones en nuestro país. No obstante, su paso no dejó a nadie indiferente porque se reunió con sus amigos de programa y causó furor en redes sociales.

Con una foto, Juan Pedro Verdier, Rogelio De Farias y Caco conmemoraron su reunión. El trío televisivo no se veía hace 8 años, así lo confirmó el chileno en su cuenta de Instagram.

Su inesperada junta provocó todo tipo de reacciones, porque mientras algunos destacaban que los años no pasaban sobre ellos, otros no pudieron no recordar su paso por el icónico programa juvenil.

“¡No han cambiado en nada!”, “Están como el vino, simpáticos los tres”, “Qué hermosa fotografía”, “Lindos todos, una muy buena época Mekano, “Los más minos del team Mekano”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.

Caco por su parte compartió en su cuenta de Instagram un sentido mensaje de su regreso a Chile: “Después de tantos años, volver a Chile, en Concón y contar todas las historias que he vivido para mi hija es algo inexplicable”, escribió.