Así será el proceso de recuperación que seguirá Ignacio Lastra tras ser dado de alta

Quizás pasen años! Pero volveré a ser el mismo!! Para algunos fue solo una noticia o un tropiezo!!! Para mi un cambio total de vida!! Pido perdón y agradezco a Dios todos los días y se que algun día podre volver a tener esas noches en las cuales solo agradecía a Dios por lo que tenia. ❤️🙏💪

Jan 7, 2018